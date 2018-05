Once Caldas tendrá revolcón en su nómina inicial para recibir a Tolima

Once Caldas recibe este domingo a Deportes Tolima, en el Palogrande, para jugar el partido de ida de los cuartos de final de la Liga I-2018. La ilusión del blanco de Manizales es grande, pues ha hecho un semestre aceptable, pero el Once no se olvida que clasificó a pesar de caer goleado 4-1 contra Alianza Petrolera, y que otros resultados lo confirmaron en los ocho mejores. Así, desde las 7:30 p.m., los dirigidos por Huberth Bodhert tendrán cambios en su nómina para ganar, gustar y cambiar la imagen, dando un paso importante en la difícil llave.

Los cafeteros quieren pegar primero y marcar una diferencia que les permita cerrar la llave en Ibagué con su cupo directo a las semifinales; sin embargo, viven un difícil momento deportivo, antesala negativa y causante de dudas, en cuanto al desempeño que puedan tener los manizaleños. El técnico Bodhert conoce las limitantes de sus dirigidos, pero demuestra trabajo, orden, liderazgo y cree en su proceso, pese a los picos altos y bajos de sus deportistas, quienes deberán corregir las falencias defensivas y de medio campo expuestas a lo largo del torneo.



“Vienen cambios sustanciales, que creo que le van a dar un ambiente y un aire diferente a este equipo para la necesidad que tenemos. Solo esperemos que las cosas anden bien. Tenemos fe de que vamos a revertir y a volver nuevamente a un juego que nos dé la victoria”, dijo Bodhert.



Las variantes propuestas por el entrenador serán la reaparición de los defensores Yonni Hinestroza y Sebastián Palma, por Miguel Nazarit y David Gómez; entre tanto, Hárrison Henao acompañará en la zona de recuperadores a Mauricio Restrepo, y se confirma la presencia de Luis Sinisterra y Ray Vanegas en la mitad del terreno, al lado del habitual titular Yesus Cabrera. En el frente de ataque reaparece el venezolano Edder Farías, quien desplaza al opaco César Amaya.



“Vamos a jugar un partido bastante intenso, complicado, contra un Tolima que viene bien; creo que nos hemos preparado de la mejor manera para enfrentar este compromiso, hay muchas ganas de hacer un buen papel”, manifestó Farías.



Alineación probable



Once Caldas: José Fernando Cuadrado; Yonni Hinestroza, Diego Peralta, Sebastián Palma, Geisson Perea; Hárrison Henao, Mauricio Restrepo; Luis Sinisterra, Yesus Cabrera, Ray Vanegas: y Edder Farías.

D.T.: Huberth Bodhert.



Árbitro: Wílmar Roldán (Antioquia).



Estadio: Palogrande.



Hora: 7:30 p.m.



TV: Win Sports.



Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO

Manizales