Por tormenta eléctrica, Once Caldas-Tolima se suspendió al minuto 81

Once Caldas y Tolima empatan por 0-0 en Manizales tras jugarse 81 minutos en el partido de la jornada 14 de la Liga I-2018. Sin embargo, la fuerte lluvia y la tormenta eléctrica hicieron que el juez central suspendiera el partido.

Aunque los jugadores querían seguir jugando, el balón no rodaba en el gramado del Palogrande y el árbitro, tras pausarlo en dos ocasiones, decidió suspender el encuentro en la tercera oportunidad.



En los 81 minutos jugados, desde el 10 empezó la fuerte lluvia, que con el paso del tiempo fue acumulándose en la cancha y generó charcos que no dejaron rodar el esférico.



Sin embargo, Tolima fue el equipo que más buscó el partido en la primera mitad, llegó con peligro gracias a las opciones generadas con Marco Pérez, pero Juan Fernando Cuadrado respondió de gran manera para mantener su arco en cero.



En la segunda mitad, Once Caldas mejoró su juego y llegó con un poco más de peligro, pero el gramado no daba para generar fútbol y no se dio un buen partido en los 45 minutos finales.