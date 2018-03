Once Caldas quiere seguir en su idilio contra un diezmado Rionegro

Rionegro Águilas visitará este lunes a Once Caldas desde las 7:30 p.m. en el estadio Palogrande de Manizales, por la novena fecha de la Liga I-2018.



El conjunto manizaleño hace una buena campaña, incluso, en su casa se mantiene invicto con números perfectos y espera recuperar la punta de la tabla.

La necesidad de los caldenses es sumar en cada compromiso porqué le huyen al descenso, realidad afrontada por el técnico Huberth Bodhert, quien le ha devuelto la esperanza a los cafeteros de ser protagonista en el campeonato colombiano, pese a algunas falencias deportivas.



“Nosotros seguimos en un proceso de construcción, donde queremos ver un equipo más ordenado, equilibrado y que vuelva con esa solidez en la zona defensiva y mantener la eficacia en la parte ofensiva”, dijo Bodhert.



Los caldenses pierden al defensa Miguel Nazarit, expulsado en la fecha anterior, así se le da un cupo en la titular a Sebastián Palma, nacido en Puerto Carreño de 18 años, futbolista seguro en el fútbol aéreo, una de las falencias del ‘blanco’.



“Estoy esperando la oportunidad, me encuentro tranquilo y a la expectativa de lo que diga el entrenador. Somos contundentes, amigos dentro de la cancha y nos tenemos el respaldo del uno del otro”, comentó Palma.



Tras el ingreso de Palma, Geisson Perea cambia de perfil y será el central de pierna derecha, posición desde la cual respaldará al juvenil carreñense.

El lateral zurdo, David Gómez, recuperado de una lesión, reemplazará a Andrés Felipe Álvarez, y se confirma la presencia de Johan Carbonero; el frente de ataque seguirá comandado por el goleador venezolano, Édder Farías.



Estamos concentrados para el partido de este lunes, 7:30 p.m. en Palogrande. Desde el hotel, les compartimos este mensaje de Yesus Cabrera: pic.twitter.com/EezfLlLGiG — Once Caldas S.A. (@oncecaldas) 19 de marzo de 2018

Con tres victorias en los últimos cinco encuentros, los dirigidos por Hernán Torres viajan a tierras caldenses para medirse a uno de los equipos más fuertes del campeonato.



Varias bajas presentan para afrontar este compromiso. Omar Vásquez sufrió una contusión ósea en el peroné que lo dejará en el departamento médico durante tres semanas. Yilton Díaz tiene un desgarro muscular y la próxima semana le van a calcular el grado de su lesión. Por otro lado, Daniel Hernández volvió a trabajos con el equipo antioqueño y estaría a disposición del técnico.



Pensando en este partido, el asistente técnico Darío Sierra comentó que “vamos a enfrentar a un equipo muy competitivo con un buen cuerpo técnico, jugadores que atraviesan un gran momento. Nosotros vamos encontrando nuestro estilo, esperamos seguir en esta tónica de ser muy agresivos y no bajar la guardia ni en lo colectivo, ni en lo individual”.



Aunque Rionegro tiene una altura similar a Manizales, jugar allá ha sido complicado para equipos como Águilas que tienen una intensidad prolongada durante el encuentro. “No pensamos en la altura, queremos salir a meter, jugar bien y mantener una mentalidad fuerte. Tenemos una buena pretemporada. Vamos con toda la motivación para jugar donde sea”, señaló Sierra.



Por su parte, el volante Camilo Ayala ha sido el equilibrio en el medio campo rionegrero, para el exAmérica de Cali es fundamental volver a la victoria para permanecer entre los ocho. “Sabemos que vamos a enfrentar a un buen rival, pero creo que tenemos las armas suficientes para hacer un partido inteligente y sumar tres puntos”, expresó.



Además, opinó sobre Once Caldas, “es un equipo que está bien trabajado, cuenta con jugadores que marcan diferencia. Nosotros debemos es hacer valer nuestro colectivo, ahí estamos basando todo para ir a Manizales a hacer un gran partido”.



Entre los posibles inicialistas estaría Esteban Orozco, el canterano ha estado en el banco de suplentes durante seis fechas y esta puede ser su gran oportunidad. Orozco también analizó al conjunto manizaleño. “Once Caldas ha hecho méritos para estar bien, son jugadores que no dan una pelota por perdida. Nosotros tenemos un buen equipo que puede jugar bien y sacar el marcador adelante”.



Alineaciones probables



Once Caldas: José Fernando Cuadrado; Yonni Hinestroza, Geisson Perea, Sebastián Palma y David Gómez; Mauricio Restrepo; Luis Sinisterra, Yesus Cabrera, Sergio López y Johan Carbonero; Édder Farías.

D.T.: Hubert Bodhert.



Rionegro Águilas: Roque Cardozo; Jhonny Acosta, Hanyer Mosquera, Fabián Viáfara, Luis Mosquera; Fabián Viáfara, Francisco Rodríguez, Camilo Ayala, Pablo Otálvaro; Humberto Osorio, Luis Hurtado.

D.T.: Hernán Torres



Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO

Manizales





Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín