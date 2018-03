A Millonarios solo le sirve ganar: visita un Once Caldas en caída libre

Millonarios tendrá un nuevo partido en la Liga y este jueves visita a Once Caldas, por la undécima fecha de la Liga I-2018. El estadio Palogrande vivirá el duelo a partir de las 5:00 p.m.



Los caldenses ha tenido tres derrotas consecutivas luego de haber arrancado con pie derecho el rentado, mientras que los capitalinos faltaron a su rotulo de campeones y padecen las consecuencias de traicionar los principios que lo llevaron a alzarse con el título del segundo semestre del 2017.



El triunfo es el único camino de redención para ambos, por eso Hubert Bodhert, técnico del ‘blanco’ ha catalogado este encuentro como una final, no solamente por haber cedido terreno en la tabla de posiciones, sino porqué también mantiene una puja con el fantasma de la B, al cual quiere tomarle cierta distancia.



“Hemos dispuesto una estrategia, solo confío en que los muchachos la hayan entendido de la mejor manera, que la puedan desarrollar bien, que no votemos un tiempo para poder corregir, que eso es algo que ha venido pasando, siento al grupo y hay que meterla, es preciso cuidarnos y tomar buenas decisiones”, dijo Bodhert.



El entrenador guarda reservas con respecto a los once discípulos que harán parte del encuentro, pues analiza varios contextos de sus posibles elegidos, sin embargo, se vaticinan cuatro variantes, una de las cuales es el regreso de Sergio López , principal novedad en la zona de recuperadores.



La función de volante cinco es la que más dolores de cabeza le causa a Hubert, por eso saca a Luis Sierra, jugador que también ha desplazado en su momento a Luis Sinisterra, en pocas palabras esta posición es la que más rotaciones padece, al no hallarse el compañero idóneo de Mauricio Restrepo.



“Necesitamos de la victoria para volver a tomarnos la confianza y que más lindo que sea en este partido, vamos a salir a buscar los tres puntos desde el minuto inicial. Tendremos mucha actitud, la entrega va a ser primordial”, manifestó Sinisterra, quien acompañará en la segunda línea de volantes a Yesus Cabrera y a Uvaldo Luna, la tercera novedad del conjunto cafetero.



El conjunto azul buscará por fuera de Bogotá los puntos perdidos de local, sin embargo, contra los albos necesitarán buen juego, corazón y fortaleza para conseguir los tres puntos.



“Lo más importante es que tenemos la posibilidad, la capacidad y las ganas de revertir esto. Tenemos que hacer un trabajo muy serio, muy ordenado y así llegará un resultado positivo”, señaló Mackallister Silva.



Precisamente, el volante será una de las novedades en el plantel azul, pues ya cumplió sus fechas de sanción y recuperará la titularidad en el equipo embajador, que ha mostrado su dependencia por él.



Sin embargo, lo que más necesita Millonarios es solidificar la defensa para saber cerrar los partidos y tener más claridad de cara al gol, pues sus aproximaciones no son bien capitalizadas.



“Vamos necesitados de puntos, estos más que partidos ya empiezan a ser finales y vamos concentrados y mentalizados en conseguir la victoria”, comentó Cristian Huérfano.



Henry Rojas no viajó a Manizales por recomendación médica, por lo que su lugar estaría ocupado por Cesar Carrillo, quien ha tenido pocos partidos desde su llegada al equipo.



Alineaciones probables



Once Caldas: José Fernando Cuadrado; Yonni Hinestroza, Miguel Nazarit, Diego Peralta y David Gómez; Mauricio Restrepo y Sergio López; Luis Sinisterra, Yesus Cabrera y Uvaldo Luna; Édder Farías.

D.T.: Hubert Bodhert.



Millonarios: Wuilker Fariñez; Jair Palacios, Matías de los Santos, Andrés Cadavid, Felipe Banguero; Jhon Duque, César Carrillo, Mackallister Silva; Cristián Huérfano, Ayron del Valle y Eliser Quiñones.

D.T.: Hugo Gottardi



Redacción Futbolred y Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO

Manizales