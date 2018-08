Once Caldas y su misión de seguir arriba en la Liga: recibe a Envigado

Invicto y con 7 puntos en tres jornadas, el Once Caldas afronta este domingo la cuarta fecha de la Liga II-2018 cuando reciba a Envigado en el estadio Palogrande, de Manizales, desde las 5:30 de la tarde, con la misión de mantenerse en la parte alta de la tabla de posiciones. Los manizaleños ocupan la cuarta casilla del campeonato, y si bien el resultado deportivo les satisface, todavía les falta mejorar la propuesta futbolística, pues ha quedado evidenciado avances en la línea defensiva, pero retrocesos en la delantera, en comparación al semestre pasado.

Los caldenses adolecen de delanteros experimentados, prueba de ello fue la falta de contundencia frente al Pasto en la fecha pasada, un festín del desperdicio; las variantes en el frente de ataque son mínimas para el entrenador, quien debe fortalecer esta zona en procura de tener una ofensiva más efectiva. “Tenemos que demostrar que los jugadores que están son capaces de ayudarnos a sacar los resultados, de hacer un poco más de goles, porque este equipo está jugando para ganar y está generando lo suficiente para concretar en cada uno de los partidos. El domingo espero que estemos mucho más finos”, dijo el técnico Huberth Bodhert.



En sus trabajos, el estratega propone rotaciones en el grupo base, prueba varios futbolistas, hace sociedades con los mismos, con la firme intención de encontrar alternativas acordes a las situaciones que le exijan los compromisos venideros.



“En el proceso hay que apostarle en que cada partido el crecimiento sea notorio y buscando que los resultados también acompañen, en la medida que el equipo vaya sumando minutos y se vaya sintiendo mejor, yo creo que vamos a llegar a conseguir y solidificar una gran idea de juego”, comentó el arquero José Fernando Cuadrado.



A Envigado no le sirve nada más que la victoria

Dos puntos ha conseguido el equipo que dirige el técnico Rubén Darío Bedoya en las tres fechas anteriores. En la primera jornada empató 1-1 contra Cali; en la segunda consiguió igual marcador frente a Rionegro Águilas; mientras que en la tercera cayó 0-1 en su estadio frente a Junior.



En la casilla 13, con necesidad de sumar más puntos, viajó a Manizales para enfrentar al equipo blanco. Según Bedoya, el Once Caldas es un equipo que ha hecho respetar su localía, arrancó bien el torneo y tiene una fortaleza que es la continuidad de su técnico, lo que le permite orden táctico.



“El Once es un equipo que ya lleva siete puntos y está en la cuarta casilla. Por el lado nuestro somos conscientes que no hemos conseguido victorias, pero sabemos que comenzamos esta Liga con tres rivales muy fuertes, como lo son Deportivo Cali, Rionegro Águilas y Junior”, argumentó el estratega.



Alineaciones probables

Once Caldas: José Fernando Cuadrado; David Gómez, Diego Peralta, Andrés Felipe Correa, Edwin Velasco; Diego Arias, Juan Pablo Nieto, Juan David Rodríguez; Kevin Londoño, David Lemos y Johan Carbonero.

D.T.: Huberth Bodhert.



Envigado: Santiago Londoño; Camilo Mancilla, Luis Rodríguez, Santiago Ruiz, Cristian Arrieta; Diego Moreno, Juan Alberto Mosquera, Yeison Guzmán, Neyder Moreno, Duván Vergara; y Wilfrido De La Rosa.

D.T.: Rubén Darío Bedoya.



Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO

Manizales



Esteban Torres Arbeláez

Para EL TIEMPO

Envigado