Once Caldas necesita ganarle a América para estar en cuartos de final

Once Caldas ve cercana su clasificación, sin embargo, para aproximarse a la misma debe derrotar a América, equipo que llegará vivo a Manizales y con la necesidad de ganar, pues de no hacerlo sentenciará su eliminación anticipada de la Liga I-2018.

El compromiso, válido por la jornada 18 del campeonato colombiano, a disputarse en el estadio Palogrande de Manizales, el domingo, a las 6:00 p.m., denota las características de una final, dadas las penurias del escarlata, tanto en el promedio del descenso, como en su intención de ser parte del grupo de los ocho; no obstante, la tarea le es difícil, porqué los caldenses quieren jugar las finales, de las cuales no tienen noticias desde diciembre del 2015.



La fiesta está armada en la capital cafetera, incluso, se hizo una invitación masiva a los seguidores del blanco, quienes a su vez tendrán de invitados a un número significativo de hinchas americanos, luego de que se autorizara su llegada al coloso de la 62.



“Para mi es el partido más importante que voy a tener. La historia se va escribiendo todos los días y esa va a ser una de las páginas más importantes que tendré en mi carrera deportiva. Al América lo hemos analizado, antes con ‘polilla’ y ahora con el nuevo cuerpo técnico que tiene; todo está estudiado, lo importante es que Once Caldas desarrolle bien su trabajo, sea asertivo y efectivo en su parte ofensiva”, dijo el entrenador Huberth Bodhert.



Mauricio Restrepo se convierte en la única novedad y regresa a su habitual lugar en el medio campo. Con su presencia se garantiza salida, orden, liderazgo y recuperación en una zona que ha sido estable, aunque afectada por algunos picos bajos de la zaga, en compromisos pasados.



“Hemos tenido partidos de local, donde de pronto teníamos que haber conseguido mejores resultados y los fuimos perdiendo; eso nos ha costado un poco en esa última parte del torneo para clasificar, pero lo importante es que llegamos a las últimas fechas vivos y con esa ilusión tan grande que tenemos todos” dijo Restrepo.



Con la llegada de Mauricio, pierde el puesto Jesús David Marimón, y Uvaldo Luna, quien fue señalado de aparentes actos de indisciplina sale de la nómina de concentrados.



Los blancos ocupan la séptima casilla en la tabla de posiciones con 26 puntos, los mismos del Medellín, el octavo del rentado.



América se aferra a la calculadora



Los dirigidos por el portugués Pedro Felicio Santos, van con la fe de poder conseguir la victoria en Manizales y lograr seguir soñando con una posible clasificación a la siguiente fase del campeonato.



Los escarlatas no podrán contar con la presencia de Carlos Bejarano y Darío Bottinelli, quienes no se alcanzaron a recuperar de las dolencias que sufrieron a mitad de semana y también quedaron fuera del encuentro contra Alianza Petrolera. Además, vuelven a concentración los jugadores Jefferson Cuero y Jonny Mosquera, quienes ya cumplieron su sanción.



“Vamos a ir con la mentalidad de ganar, solo eso nos pone a soñar con poder clasificar a la siguiente fase del torneo”, manifestó el portugués Pedro Felicio Santos.



La nómina titular no tendría variantes para enfrentar al Once Caldas en el estadio Palogrande.



Alineaciones probables

Once Caldas: José Fernando Cuadrado; Israel Alba, Geisson Perea, Miguel Nazarit, David Gómez; Mauricio Restrepo, Sergio López; Luis Sinisterra, Yesus Cabrera, Ray Vanegas; y Edder Farías.

D.T.: Huberth Bodhert.



América de Cali: Jhon Meneses; Juan Camilo Ángulo, Danilo Arboleda, Anderson Zapata, Pablo Armero; Alejandro Bernal, Gustavo Carvajal, Carlos Lizarazo, Cristian Dájome Jefferson Cuero; Cristian Martínez Borja.

D.T.: Pedro Felicio Santos.



Árbitro: Mario Herrera (Meta).



Hora: 6:00 p.m.



TV: Win Sports.



Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO

Manizales



Juan Antonio Bernardi M.

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @BernardiFutbol