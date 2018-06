'Llegar a la final es un sueño para todo este grupo': Omar Duarte

Omar Duarte es uno de los líderes de Huila y el capitán de este equipo, que este sábado buscará la clasificación a la final de la Liga I-2018 en su visita a Nacional, por el juego de vuelta de la semifinal.



“Sacamos un punto en el partido de ida, no era lo que queríamos, pero contento por el trabajo del grupo porque está abierto para el partido en Medellín”, comentó el atacante.

Sobre las claves para el partido contra los verdolagas, Duarte sabe lo importante que será controlar el juego para no caer en los primeros minutos.



“Sabemos que los primeros minutos van a ser importantes y sabemos que vamos a tener una y esa la tenemos que meter”, añadió.



Pero más allá de los inconvenientes que se puedan presentar, en los opitas hay un sueño y es dar la sorpresa clasificando a la final para buscar la estrella.



“En Bogotá ellos se sintieron locales y en Medellín no va a ser diferente. Pero eso no nos va a afectar porque nosotros sabemos lo que tenemos y queremos. Llegar a la final es mi sueño y el de todo este grupo de jugadores”, finalizó.