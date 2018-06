Nacional, a seguir con su fortaleza: ganar de local y no recibir gol

Atlético Nacional tuvo un semestre soñado en la Liga I-2018 en condición de local, pues ganó todos sus partidos y no recibió ningún gol en el Atanasio Girardot. El conjunto verdolaga cerrará la semifinal contra Huila en Medellín, lo que, según los números, lo beneficia para quedarse con el cupo a la final. En el año, Millonarios fue el único equipo colombiano que le anotó gol en su localía y además le ganó el partido por 1-2 a inicio de año, pero fue en la Superliga.

El equipo de Jorge Almirón, quien llegó a inicio de año, ha jugado 10 partidos en condición de local durante la Liga I-2018 y marcó 14, teniendo una diferencia de +14, pues no recibió ningún gol en contra en el Atanasio, durante el torneo local. Además, Nacional ganó en todos los encuentros que disputó en Medellín, siendo su fortaleza hasta el momento.



En Copa Libertadores no contó con la misma suerte, pues de tres partidos logró ganar dos, empató uno y recibió un gol. Si bien no son malos números, no es la misma fortaleza que tiene en la Liga, pero lo que le sirvió para clasificar de primero en su grupo.



Ahora, este sábado a las 6:00 p.m., Atlético Nacional recibe al Atlético Huila luego de un empate sin goles en Bogotá. El equipo que gane clasificará a la final de la Liga I-2018, aspecto que le favorece a los verdes de Medellín por su buen semestre como local.



Un plus que tiene el equipo de Almirón como local es su gente, que lo ha acompañado en partidos significativos y ha empujado al equipo. Sin embargo, en Bogotá jugó como visitante, pero había 29 mil hinchas del conjunto verde, pero no pudo dar el puntazo final para abrir el marcador.