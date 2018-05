América, sin presidente ni gerente deportivo: novedades del club

América de Cali se encuentran en vacaciones hasta el próximo 11 de junio, además no han definido ni gerente deportivo, ni nuevo presidente del conjunto escarlata.

Por los lados de los rojos, no se confirma nada todavía de contrataciones. Lo último que se sabe es que al profesor Diego Barragán le solicitaron pasar un plan de trabajo para, desarrollar en las divisiones menores del conjunto rojo de la capital vallecaucana.



Barragán quedó en pasar este proyecto y quedar a la espera de la definición por parte de los directivos escarlatas de la aprobación del proyecto, "Si me quedo en con las inferiores, la idea sería hacer un trabajo a largo plazo", expresó Diego Barragán en conversación con el programa radial 'El Corrillo de Mao'.



Por otro lado el único nombre que se ha conocido como posible refuerzo rojo es el del cancerbero brasileño Albino Neto Volpi, un jugador que en el último o y medio solo actuó en un compromiso y su equipo era de la tercera división del fútbol brasilero.



Otro jugador que se ha manifestado que regresa a las filas escarlatas es el cartagenero Yesus Cabrera, quien actuó durante el primer semestre con Once Caldas de Manizales, equipo con el que tiene contrato hasta el 15 de junio.



Por otro lado este es jugador pertenece a la institución roja de Cali, pero termina el contrato con los diablos rojos el 30 de junio del presente año. Es por esto, que los escarlatas están haciendo todo el esfuerzo para renovarle el contrato y así no perder la inversión que hicieron en este elemento hace 3 años.



Por el resto el conjunto de los diablos rojos se encuentra en vacaciones, tanto el director deportivo Harold Lozano quien se encuentra fuera del país. Además, no se ha definido el nuevo presidente, ni gerente deportivo de la institución. El cuerpo técnico portugués del elenco rojo, se encuentra en su país y sólo volverá a la capital vallecaucana hasta el 10 de junio para comenzar pretemporada el 11 del mismo mes.



Juan Antonio Bernardi M.

Corresponsal Futbolred

Cali.

Twitter: @BernardiFutbol