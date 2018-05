'No somos favoritos, pero Cali siempre será candidato': Benedetti

Nicolas Benedetti, jugador de Deportivo Cali, espera que el equipo pueda mantener el resultado por 1-0 en Medellín este sábado cuando enfrenten a Atlético Nacional en el Atanasio Girardot por el partido de vuelta en los cuartos de final de la Liga I-2018.

"Durante todo el semestre hemos hecho un buen trabajo, tenemos claro que hacer y este fin de semana debemos ratificar ese trabajo", inició manifestando el joven volante vallecaucano.



"Es un partido complejo, ellos son locales y entrarán a presionar, nosotros ya hemos planificado partidos en los que defendemos en zona 1 o 2 y de ahí tener la pelota y atacar. Nacional es un equipo que sale a jugar, a proponer, pero nosotros tenemos nuestro juego y esperamos hacerles daño por las bandas", expresó Benedetti sobre el rival que se encontrará el cuadro azucarero este sábado en el Atanasio Girardot.



En cuanto al favorito para esta serie, el volante expresó, "Cali siempre va a ser candidato. No somos favoritos en esta llave pero pasar esta fase será una motivación para el grupo".



"Si no estamos concentrados no vamos a tener ninguna chance. Desde el primer minuto debemos estar en el partido", terminó diciendo el volante caleños, con relación a la idea que tienen para el partido de vuelta en Medellín.



Juan Antonio Bernardi M.

Corresponsal Futbolred Cali.

Twitter: @BernardiFutbol