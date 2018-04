'Cambié el chip, me faltaba un poco de sacrificio': Nicolás Benedetti

En el buen momento del Deportivo Cali en Liga y recientemente en la Copa Suramericana, hay varios puntos altos, uno de ellos el joven Nicolás Benedetti.

"Somos un equipo muy unido, debemos seguir por esta senda mostrando lo que nos está pidiendo el profe", dijo el jugador tras el triunfo 3-0 contra Danubio, en el debut en el torneo internacional. El partido de vuelta está programado para el 8 de mayo en Montevideo.



Y sobre su propia temporada y las lecciones del técnico Gerardo Pelusso, el volante comentó: "He cambiado un poco el chip, me faltaba un poco de sacrificio, madurando un poco, teniendo mayores funciones defensivas y con libertad cuando tengo el balón".



El papel del DT ha sido fundamental: "Desde la llegada del cuerpo técnico nos ha servido mucho tanto individual como colectivamente para mejorar".



El futuro, del que tanto se ha hablado, ya no es una preocupación para Benedetti: "Estoy trabajando bien, pienso en el hoy, en el Deportivo Cali, si se da la salida después bien, de lo contrario esperaré", concluyó.





Juan Antonio Bernardi M.

Corresponsal Futbolred Cali

Twitter: @BernardiFutbol