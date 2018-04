¿El secreto del Huila de Craviotto?: ‘Aquí no hay titulares’

En los aeropuertos, donde ahora pasa más tiempo que en casa, atiende a periodistas, directivos, empresarios, hasta familiares… Los suyos, entre otros. Néstor Craviotto, el técnico sensación de la Liga, quien no sólo sacó al Huila de la zona de descenso sino que además lo clasificó anticipadamente a los cuartos de final (ya suma 30 puntos), habla rápido, con prisa pero con total claridad sobre los secretos, los métodos y los detalles de su éxito.



Huila, el reino del sacrificio

Es un equipo que sabe que tiene que luchar, que meter, que jugar bien porque si no se tiene eso todo se hará más difícil. Llegamos por junio y armamos un equipo muy competitivo con los jugadores que había, pero después se fueron algunos por un tema presupuestal y los que iban a venir serían sólo para reemplazar a titulares, así que no podíamos equivocarnos, porque lo íbamos a pasar mal.



La gran virtud

En líneas generales tratamos de armar un buen grupo humano, porque cuando tenemos eso creen mucho más, confían y de ahí parte lo táctico y lo estratégico. De hecho ya hemos probado varias formas de jugar, porque no pensamos en el rival sino en nosotros. Si no estamos bien y vemos que no podemos jugar de la mejor manera, jugamos de otra forma, siempre cambiamos.



El secreto: la unión

No soy sicólogo, para nada. Tenemos buen grupo humano para defendernos de otra manera dentro de la cancha. Si me llevo bien con mis compañeros, nos defenderemos todos y si el cuerpo técnico se lleva bien conmigo, yo me comporto de otra manera en la cancha.



El arquero, la base del éxito

Cuando arrancamos teníamos tres arqueros, de los cuales sólo uno era grande y los otros tenían gran proyección. Empezó tapando el grande (Breiner Castillo) pero se lesionó en el segundo partido, contra el Cali, pero estuvo preparado Giovanni Banguera, que en los seis meses anteriores sólo jugó cuatro partidos. Pero hizo un gran trabajo en lo físico y hoy en día nos ha dado una mano en situaciones en las que, si la defensa no puede controlar, siempre está él.



¿Ya es hora de festejar?

Cuando empezamos esto la idea era no estar en el tema del descenso. Siempre apuntamos a que el semestre anterior había sido bueno, pero teníamos que mejorar para pelear más arriba. A eso apuntamos, a estar entre los ocho porque el torneo pasado nos quedamos aun punto. Pero festejar no. Estar contentos, sí saber que la gente está feliz con el equipo, por lo que lucha y las virtudes que tiene, ahora la idea es seguir así.



Jugadores que se revelaron en Huila

Tenemos jugadores con trayectoria y jóvenes. La más importante fue Edward López, un chico que vino de Orsomarso, que jugaba de lateral, a veces extremo y nosotros, que hacemos entrenamientos cambiando de posiciones para que ellos sepan lo que siente el compañero cuando lo cambian de posición, lo pusimos de 9 y tuvimos muy buena respuesta. Pudimos rescatar a Omar Duarte y tenemos otros chicos con proyección como Segura que es firme, tiene 20 años y parece de 26, apenas si tiene una amarilla y eso para un defensa es impresionante, es muy limpio y tiene muy buena marca. Y entre los grandes nos apoyamos en Correa, Ramírez, Mayer, que le dan tranquilidad al equipo.



El peso de Mayer Candelo

No sé si no está para partidos completos o lo que la gente pretende de Mayer, yo por ejemplo veo que en 70 o 75 minutos me está dando bastante y a veces privilegio mejor lo que hace el equipo en defensa, si conseguimos un logro, uno o dos goles. Pero Mayer aporta dentro y fuera de la cancha, siempre está pendiente de cada compañero. Desde que tuvimos la opción de que viniera nos alegró porque se acopla y da una mano muy grande.



El discurso del DT

La realidad es que uno acá debe saber que no hay titulares, él que se crea titular se debe ir porque no puedo garantizar eso. Después hay los que tienen buena proyección y no tienen celos y ahí es donde veo que hemos hecho un buen grupo humano. Ellos comparten dentro y fuera de la cancha y eso hace que, una vez que disputas la pelota en la cancha, se defiendan como se defienden. Lo han demostrado y conseguimos lo que hemos hecho hasta ahora por eso.



La lucha contra un presupuesto corto

El presidente fue claro en eso, me dijo en noviembre que habría poco presupuesto y que sólo reemplazaría titulares pero con menos dinero. Lo tomé como un desafío. Este cuerpo técnico me ayudó a volver a luchar por algo lindo, sabíamos que podíamos darles proyección a los juveniles y así estamos tratando de sumar siempre un poco más.



Turno para su propio gran desafío

Veremos cómo sucede todo. Hoy sólo pienso en el partido del miércoles, acabo de preguntar cómo están los jugadores con el kinesiólogo, viendo quiénes están ahora bien porque luego viene Millonarios. Sólo pienso en eso. Me intentan llamar pero poco hablo de eso, no estoy enterado de nada. Sí ha sonado el teléfono, pero no atiendo números que no conozco y hablo siempre con la misma gente.



Jenny Gámez

Editora Futbolred