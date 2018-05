‘Me voy conforme con Huila, aunque nos faltó profundidad’: Craviotto

Atlético Huila empató este martes 0-0 con Atlético Nacional, en el primer juego de la semifinal de la Liga I-2018, en partido que se disputó en Bogotá, por pedido de los opitas para hacer las veces de local en El Campín. A pesar del favoritismo de los verdolagas, el cuadro huilense supo controlar a su rival y dejar la serie abierta para el juego de vuelta, el próximo sábado en el Atanasio Girardot.

Néstor Craviotto, entrenador del cuadro opita, se mostró “conforme” con lo hecho por sus jugadores y lamentó la falta de generación de ataque para haberse llevado un premio mayor. “Creo que hicimos el partido que teníamos que hacer, sobretodo en la parte defensiva. Por momentos Nacional tuvo la pelota, pero también la tuvimos; hubo pocas oportunidades. En líneas generales me voy conforme, hicimos un buen planteo aunque nos faltó más profundidad, pero jugábamos contra un gran equipo y en la altura, que ellos la manejan mejor, así que ahora hay que ir el sábado y definir la serie, que quedó abierta”, manifestó el DT del Huila.



“Estuvimos bien parados, ordenados, no tuvimos grandes inconvenientes en la parte defensiva; tenemos que mejorar la parte ofensiva, porque nos faltó profundidad y crear más situaciones de gol”, añadió Craviotto.



El argentino aceptó que Nacional terminó mejor en la parte final de ambos periodos, pero no fue porque el Huila haya decidido retroceder para conservar el cero en su arco. “No quisimos meternos atrás, fue parte del juego en algunos pasajes; pero por momentos el equipo quiso proponer y hacerlo de igual a igual. Me voy conforme, el próximo partido arranca 0-0, igual que la serie, así que dependerá de nosotros para hacer un buen planteamiento y veremos qué pasa allá”.



Ante la falta de gol, y el dato de que Nacional no ha recibido tantos en su estadio, Craviotto aseguró que “será un lindo desafío, así como lo era este juego en el que se decía que era contra Nacional y lo sacamos adelante. Cumplimos en los primeros 90 minutos y esperamos ser inteligentes para los próximo noventa”.