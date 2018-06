Almirón y un trabajo específico con Nacional: mejorar la falta de gol

El pasado martes, Atlético Nacional igualó sin goles en el encuentro de ida de la semifinal contra Atlético Huila. Si bien al verdolaga le costaron mucho los partidos como visitante este semestre, el aspecto que más difícil se le hizo fue la generación de juego frente a los opitas.

Dayro Moreno se vio muy solo en el ataque. Al tolimense no lo abastecieron de buena manera y terminó desperdiciado en el frente de ataque. En la zona medular, el equipo no logró esa solidez que demostró en juegos anteriores.



La zaga no fue tan precisa como a lo largo del campeonato, unos errores puntuales pudieron costar goles que serían difíciles de remontar en el Atanasio.



La curva de rendimiento de algunos jugadores claves ha venido en descenso, eso es un tema a tener en cuenta para lo que resta del torneo. El cansancio físico puede ser una de las causas por la que este Nacional no haya mostrado su mejor cara en los últimos encuentros.



La lesión de Daniel Bocanegra en este tramo del campeonato pesó mucho en las aspiraciones verdolagas. El tolimense movía los hilos del equipo jugando como central por derecha, su polivalencia y buena pegada de media distancia, hizo que Nacional lo extrañara demasiado.



La generación de juego y la contención no brilló como en otros partidos. Puede ser que el empate haya sido un buen negocio para los dirigidos por Jorge Almirón. Sin embargo, con el apoyo de su gente capitalina, el verde paisa desperdició una gran oportunidad de sacar ventaja en este juego donde era ‘local’.