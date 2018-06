Nacional ganó y tomó una mínima ventaja al título: 0-1 sobre Tolima

Nacional sacó ventaja en su visita a Tolima en el juego de ida de la final de la Liga I-2018. Dayro Moreno fue profeta en su tierra y marcó el 0-1 que le da una ventaja al verde en este primer 'round' por el título.

El juego inició y, con siete minutos disputados, Ángelo Rodríguez la luchó con Felipe Aguilar, lo venció y mandó un centro a ras de césped al que llegó sin marca Yohandry Orózco, pero no impactó con dirección y la mandó sobre el horizontal.



Ese fue un aviso de lo que podía hacer el cuadro pijao, que, con los costados clausurados, buscó otras alternativas de juego e hizo que Nacional se resguardara en su área sin oportunidades de salir.



Pero Nacional supo manejar el ritmo del partido y controló el ataque de los locales, que tenían la posesión del esférico, pero no encontraban cómo crear peligro para Fernando Monetti. El único acercamiento verdolaga se dio a los 36 minutos, cuando Reinaldo Lenis aprovechó un contragolpe e hizo estirar a Álvaro Montero, quien poco la tocó en el primer tiempo.



Los primeros 45 minutos fueron posesión del pijao, pero la buena defensa del verde no les permitió tener ese fútbol vertiginoso que los ha caracterizado a lo largo del semestre. Además, sobre el final de la primera parte Ángelo Rodríguez sufrió una molestia muscular y tuvo que salir del campo para darle su lugar a Marco Pérez, lo que molestó al portero sanandresano y se fue directo al camerino.



En el complemento del partido, una vez más Tolima salió con mucho ímpetu y en el primer minuto de juego un centro desde la derecha llegó hasta la cabeza de Omar Albornoz, quien no la pudo embocar bajo los tres palos.



Pero poco a poco los antioqueños se adueñaron del esférico y con un Lenis desequilibrante encontraron el camino. A los 12, el delantero encaró a Juan Arboleda, quien no lo atacó y le dio el espacio para que centrara y apareciera Dayro Moreno con un cabezazo que mandó el balón al fondo de la red.



Tolima no encontraba espacios en defensa, pero en un tiro libre estuvo cerca de empatar. Orozco cobró, mas una volada de Monetti despejó.



Los pijaos fueron los claros dominadores del balón, pero no llevaron peligro al arco rival. Mientras que el verde, que supo darle trámite al encuentro y mostró toda su experiencia, venció 0-1 y se encamina para el juego de vuelta, que será el próximo sábado, en el estadio Atanasio Girardot.



Síntesis



Tolima 0-1 Nacional



Tolima: Álvaro Montero (6); Juan Guillermo Arboleda (6), Luis Payares (6), Fáiner Torijano (6), Danobis Banguero (6); Rafael Robayo (7), Carlos Rentería (7), Sebastián Villa (6), Yohandry Orozco (6), Omar Albornoz (5), Ángelo Rodríguez (7).

Cambios: Marco Pérez (6) por Ángelo Rodríguez (44 PT), Rafael Carrascal por Rafael Robayo (31 ST), Robin Ramírez por Omar Albornoz (31 ST).

D.T.: Alberto Gamero.



Nacional: Fernando Monetti (7); Helibelton Palacios (6), Felipe Aguilar (7), Alexis Henríquez (7), Diego Braghieri (6); Jhorman Campuzano (8), Aldo Leao Ramírez (6), Gonzalo Castellani (7), Jeison Lucumí (7), Reinaldo Lenis (6); Dairo Moreno (8).

Cambios: Marcelo Delgado por Diego Braghieri (20 ST), Vladimir Hernández por Reinaldo Lenis (23 ST), Raúl Loaiza por Aldo Leao Ramírez (28 ST).

D.T.: Jorge Almirón.



Amonestados: no hubo en Tolima. Jorman Campuzano (28 PT), Fernando Monetti (25 ST), en Nacional.



Expulsados: no hubo.



Figura: Jorman Campuzano (8).



Estadio: Manuel Murillo Toro.



Detalle: en dos oportunidades aficionados del Deportes Tolima ingresaron al terreno de juego.



Asistencia: 25.000 espectadores.



Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: Andrés Rojas (7)



Partido: bueno.



Síntesis de Guillermo González

Ibagué