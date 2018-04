El líder sufrió y ganó: Nacional venció 1-0 a un combativo Once Caldas

Atlético Nacional derrotó 1-0 a Once Caldas en la fecha 17 de la Liga I-2018. Los verdolagas fueron precisos y consiguieron tres puntos más gracias al buen desempeño de Steven Lucumí y una notable actuación de Fernando Monetti.



Al minuto de juego, la visita comenzó a generar peligro por intermedio de Ray Vanegas, quien aprovechó un pase filtrado de Yesus Cabrera, la pelota le queda al exJaguares que no pudo concretar por la astucia de Fernando Monetti, quien estuvo atento a la exigencia.



Tras la primera aproximación del equipo manizaleño, los verdolagas comenzaron con su presión con posesión de la pelota sobre el arco rival. Sin embargo, y a pesar de las múltiples ocasiones que generaban los dueños de casa, la falta de definición reinaba con una defensa muy bien parada, además de contar con un notable arquero como José Fernando Cuadrado.



Steven Lucumí fue el que más insistió por el sector derecho en romper la igualdad, al vallecaucano le faltó ser más preciso en el último pase. Además, Nacional intentó con remates de fuera del área, pero cuando no era desviado, el guardameta Cuadrado o la defensa rechazaba esas aproximaciones.



Fue cuando Once Caldas aprovechaba los espacios en la zaga antioqueña para atacar, la especialidad era por las bandas. Cabrera intentó con un remate desde el sector derecho tras un error de Diego Braghieri, pero el disparo pasó desviado por centímetros. El primer tiempo se fue sin goles en un partido atractivo, pero al que le faltó esa idea final para que, uno u otro equipo, concretara alguna opción.



En la etapa complementaria, ambos equipos salieron decididos a marcar diferencia. Los primeros minutos se destacaron por la intensidad y dinámica que le imprimieron ambas escuadras.



Al minuto 5 y en una gran maniobra individual, Cabrera intentó abrir el marcador mediante un remate fuera del área, que hizo exigir de gran manera el argentino Fernando Monetti.



Seis minutos más tarde, el recién ingresado Macnelly Torres intentó un disparo de fuera del área que sorprendió a Cuadrado. Luego, la visita, de contragolpe y por intermedio de Luis Sinisterra, tuvo dos ocasiones para ponerse arriba del marcador; un mano a mano con Monetti y un remate que pegó en el vertical derecho.



Pese a los intentos del Caldas, al minuto 17 y luego de una jugada colectiva del local, la pelota le queda a Lucumí, quien desde el sector derecho y tras un enganche hacia adentro, desenfundó un disparo que dejó sin opción al guardameta visitante. Nacional se iba en ventaja en un segundo tiempo donde no había tenido las mejores situaciones de gol.



Tras irse en ventaja, los verdolagas intentaban buscar aumentar la ventaja en el marcador, aunque la zaga del equipo manizaleño estuvo concentrada y sin fisuras.



A medida que avanzaban los minutos, los locales hicieron variantes para cuidar el marcador y preservar elementos para el partido del próximo martes por Copa Libertadores, frente a Bolívar. La visita realizó cambios, pero no lograron ser tan punzantes como en los primeros minutos de la etapa complementaria.



Al final, Nacional estiró su récord a 32 fechas sin perder como local en la Liga. Por su parte, Once Caldas le restarán dos jornadas para confirmar su clasificación.



En la fecha 18, Atlético Nacional visita en Bogotá a La Equidad. Pero antes, se pondrá al día en el calendario el próximo miércoles, cuando visite a Junior en Barranquilla. Por su parte, Once Caldas recibe al América de Cali en Manizales.



Síntesis



Atlético Nacional 1-0 Once Caldas



Atlético Nacional: Fernando Monetti (7); Helibelton Palacios (6), Daniel Bocanegra (6), Diego Braghieri (6), Christian Mafla (6); Raúl Loaiza (6), Gonzalo Castellani (5), Aldo Leao Ramírez (6); Jeison Lucumí (6), Dayro Moreno (6), Vladimir Hernández (6).

Cambios: Macnelly Torres (6) por Gonzalo Castellani (6 ST), Alexis Henríquez (6) por Helibelton Palacios (20 ST), Diego Arias (SC) por Aldo Leao Ramírez (35 ST).

D.T.: Jorge Almirón.



Once Caldas: José Cuadrado (6); Israel Alba (6), Yeison Perea (6), Miguel Nazarit (6), David Gómez (6); Jesús Marimón (6), Sergio López (6), Yesus Cabrera (7), Luis Sinisterra (6); Édder Farías (5), Ray Vanegas (6).

Cambios: Mauricio Restrepo (6) por Jesús Marimón (1 ST), César Amaya (6) por Édder Farías (18 ST), Johan Carbonero (SC) por Ray Vanegas (26 ST).

D.T.: Huberth Bodhert.



Gol: Steven Lucumí (17 ST), para Atlético Nacional.



Amonestados: Helibelton Palacios (35 PT), en Atlético Nacional. Israel Alba (40 ST), en Once Caldas.



Expulsados: no hubo.



Figura: Fernando Monetti (7)



Estadio: Atanasio Girardot.



Asistencia: 24.017 espectadores.



Partido: bueno



Árbitro: Luis Sánchez (6)



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín