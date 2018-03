Nacional no quiere otra sorpresa y le apuesta a la solidez contra Huila

Atlético Nacional recibe al Atlético Huila, este miércoles, desde las 8:00 p.m., en el estadio Atanasio Girardot, de Medellín. Partido válido por la fecha 11 de la Liga I-2018.



Los dos empates como visitante contra Bucaramanga y Envigado ayudaron a los verdolagas a continuar como líderes del campeonato. Sin embargo, no pueden ceder más puntos si quieren resolver su clasificación a los cuartos de final cuanto antes.

Los dirigidos por Jorge Almirón continúan su política de rotación y realizó varios cambios en la nómina de convocados con respecto al duelo frente a los naranjas; Rafael Marcelo Delgado presenta una contractura en su pierna izquierda y será una de las principales bajas, con el argentino no estarán: Alexis Henríquez, Daniel Bocanegra, Raúl Loaiza y los juveniles Hayen Palacios y Andrés Sarmiento.



Entre tanto, los que regresan al grupo de concentrados son: Macnelly Torres, Diego Braghieri y Edwin Velasco, además de la vuelta de Dayro Moreno, quien ya cumplió su sanción de cuatro fechas tras el incidente que tuvo con Luciano Ospina, de Alianza Petrolera.



Previo al duelo contra los opitas, Almirón dijo que “será un gran rival, es un equipo joven, inteligente, difícil, con jugadores que ejecutan muy bien la pelota parada. Nosotros debemos aprovechar las situaciones que creamos, no podemos subestimar ningún equipo y más cuando se juegan algo más contra Nacional”.



Por su parte, Macnelly Torres valoró el compromiso del grupo y como el cuerpo técnico realiza las rotaciones para que todos tengan actividad. “Se está jugando cada tres días y se vuelve complicado en lo físico y en lo mental. Lo importante en rotar ha servido porque el equipo no ha sentido la ausencia de ningún jugador, seguimos sumando y el rendimiento del grupo me deja tranquilo”, señaló.



En cuanto al rival, el volante destacó que “es un equipo que juega muy bien, ellos vienen a Medellín y hace buenos partidos, nosotros debemos estar preparados para seguir sumando en la tabla de posiciones. Estamos de primeros y queremos alcanzar el listón de los 30 puntos para estar más cerca del objetivo”.



Alineación probable:



Nacional: Fernando Monetti; Helibelton Palacios, Felipe Aguilar, Diego Braghieri, Christian Mafla; Jorman Campuzano, Macnelly Torres, Gonzalo Castellani; Gustavo Torres, Steven Lucumí, Dayro Moreno.

D.T.: Jorge Almirón



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín