Atlético Nacional, por la ventaja en cuartos de final: visita al Cali

Atlético Nacional visita este sábado, desde las 8:00 p.m., al Deportivo Cali en el estadio Palmaseca de Palmira, encuentro válido por la ida de los cuartos de final en la Liga I-2018. Con la confianza y la motivación por haber sido el mejor en la fase de ‘todos contra todos’, los verdolagas viajan a la Sultana del Valle con la firme convicción de traer otro buen resultado para pasar de ronda.

Tras una semana larga de trabajos, los conducidos por Jorge Almirón disponen de gran parte de su plantel. En cuanto a los ausentes están: Diego Braghieri quien fue suspendido por una fecha luego de haber por suspensión, el argentino llegó a la quinta amarilla y no estará en tierras vallecaucanas. Por su parte, Felipe Aguilar tuvo molestias físicas en su muslo derecho y fue descartado a último momento, además, Aldo Leao Ramírez no viajó para tratar la sobrecarga muscular que viene arrastrando desde el pasado martes.



Entre los convocados aparecen Gonzalo Castellani y Andrés Rentería; el exBoca Juniors pagó su fecha de sanción, mientras que el antioqueño regresa por decisión técnica.



Uno de los que estarán en el ‘coloso de Rozo’ es Reinaldo Lenis, el delantero nacido en el Valle del Cauca vivirá un momento especial, cuando quiera ser profeta en su tierra. “Será un partido difícil, sabemos la manera con la cual juegan ellos. Será un partido aparte donde debemos ser inteligentes y marcar diferencia”, remarcó.



En cuanto al tema de la rotación, Lenis destacó que “todos estamos en una competencia muy sana más allá juegue quien juegue, ningún partido es fácil y no desmeritamos a ningún equipo, debemos ser precisos y contundentes para no sufrir tanto en el remate de los partidos”.



Por su parte, Camilo Zúñiga regresa a Cali, la plaza donde volvió al fútbol colombiano tras una década en el extranjero. Zúñiga describió el partido como “duro, no será fácil, Cali es un equipo que maneja bien la pelota, agresivo. Nosotros debemos crear problemas cuando ellos nos den espacios, hacer nuestro fútbol y tener la pelota”, describió.



Además, “debemos correr y meter, demostrar la jerarquía que tiene Nacional. Cada partido es diferente, ninguno regalará nada, nos estuvimos preparando, siempre con los deseos de obtener los tres puntos. Lo importante es hacer las cosas bien”, sustentó.



Alineación probable



Atlético Nacional: Fernando Monetti; Helibelton Palacios, Daniel Bocanegra, Alexis Henríquez, Marcelo Delgado; Jorman Campuzano, Gonzalo Castellani, Macnelly Torres; Steven Lucumí, Dayro Moreno, Andrés Rentería.

D.T.: Jorge Almirón.



Árbitro: Nicolás Gallo (Caldas).



Estadio: Palmaseca.



Hora: 8:00 p.m.



TV: Win Sports.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín