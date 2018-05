Nacional vs. Cali, lo mejor y lo peor de los verdes para jugar cuartos

Atlético Nacional y Deportivo Cali tendrán que enfrentarse en los cuartos de final de la Liga I-2018. El verde vallecaucano jugará el primer partido de local y el antioqueño deberá ratificar porqué fue el mejor del todos contra todos.



Así, este un análisis de las fortalezas y debilidades de los dos equipos para estos partidos.

Atlético Nacional



Fortalezas



-Su zaga defensiva: al equipo verdolaga solo le han convertido 10 goles en toda la Liga, todos como visitante. La pareja Felipe Aguilar-Alexis Henríquez es la que más ha actuado con ocho partidos, en los que completaron cinco victorias, un empate y dos derrotas.



-Su gran invicto como local: Nacional completa 33 juegos sin caer por Liga. Además, no le han convertido en lo que va del campeonato cuando juega en el Atanasio.



-La paciencia a la hora de resolver: los partidos como local, por lo general, los primeros minutos son de estudio y de desgaste en el rival. Por más abroquelados que estén, el verde toca y filtra para quedar mano a mano en el área contraria.



-La contundencia: deriva de la misma paciencia para enfrentar los partidos, si bien es un equipo que no anota muchos goles, cada vez que tienen una ocasión la convierten.



-La rotación del equipo: Jorge Almirón retornó a las épocas de Juan Carlos Osorio, dándoles posibilidad a todo el plantel en sumar minutos. De la plantilla inscrita salvo Juan David Ramírez y Andrés Perea, todos han podido actuar.



Debilidades



-Su campaña como visitante: si bien es buena, siendo el equipo que más puntos ha sacado, pudo ser mejor. De los 10 partidos disputados fuera de casa, ganó 3, empató 5 y perdió 2. Las constantes igualdades no le permitieron asegurar su clasificación con más fechas de anticipación.



-Con 22 goles, su ataque está en el promedio de los equipos en el fútbol colombiano. Teniendo jugadores como Dayro Moreno, Andrés Rentería, Vladimir Hernández, entre otros, podría ser mejor esa cifra.



-Mala entrega: las constantes pérdidas a la hora de circular la pelota, muchas veces el talento de sus jugadores sobresale al estilo de juego que quieren acomodarse, la precisión no es buena en muchos casos y por eso les termina costando juegos que podrían resolverlos con mayor comodidad.



-Poco poder en la pelota quieta: desde 2016, Nacional no marca un gol de tiro libre, los centros de esquina y los tiros libres se convierten en jugadas que puede aprovechar el contrario.



-La irregularidad: en algunos encuentros a Nacional le costó cerrar el juego, sobre todo en condición de visitante, en otros le igualaron sobre la hora.



La figura



Fernando Monetti: el argentino llegó con un reto enorme: reemplazar a un ídolo como Franco Armani en el arco nacionalista. No solo lo está logrando, sino que en 16 partidos disputados en la Liga, apenas le marcaron cinco goles. El exGimnasia ha demostrado carácter, ganas y resiliencia, una palabra que adoptó como su grito de guerra y la cual lo motiva cada vez que le toca defender los tres palos del conjunto antioqueño.



Deportivo Cali



Fortalezas:



- Localía: aunque en los últimos dos compromisos perdió su invicto en su estadio, a lo largo del semestre sumó 22 puntos en el Palmaseca y le ayuudaron para clasificar a la fase final de la Liga I.



-Dupla Sand–Benedetti: con esta dupla logró las 6 victorias consecutivas en la mitad de la Liga. Después, tras la lesión del argentino perdió esta gran fortaleza en su funcionamiento.



-Los costados: después de la segunda fecha, Gerardo Pelusso logró dos duplas importantes por los costados, al poner por derecha a Daniel Giraldo y Didier Delgado, mientras por izquierda puso a Jeison Ángulo con Jhon Mosquera y realizó un trabajo de doble lateral por cada una de las puntas.



-Sector defensivo: luego de varios años sin tener una buena zona defensiva, el técnico charrúa le logró dar una solidez defensiva a su equipo, hasta el punto de lograr ser una de las defensas más sólidas de la Liga.



-Delantera: mientras el argentino José Sand pudo actuar, el elenco verde logró conseguir puntos y actuaciones importantes en cada una de las presentaciones.



Debilidades:



-Visitante: solo logro conseguir dos victorias en condición visitante, esta es la gran debilidad del onceno que dirige Pelusso, no ha logrado montar un esquema para tener buenas actuaciones fuera del Palmaseca.



-Expulsiones: es un equipo que no logra tener una nómina estable por culpa de la indisciplina de sus jugadores. Dentro de la cancha cometen faltas innecesarias y hacen rotar la nómina por obligación.



-Volantes de marca: tras la lesión de Kevin Balanta, el conjunto azucarero sintió su ausencia y la falta de regularidad de los volantes veteranos como Andrés Pérez y Abel Aguilar.



-Falta de regularidad: a pesar de tener una nómina plagada de estrellas, las grandes figuras como Nicolás Benedetti no ha tenido una buena regularidad en el campeonato, sus actuaciones en los diferentes compromisos, han sido con bastantes altibajos.



-Cambios de nómina: después de caer contra América, el técnico uruguayo comenzó a mover la nómina. Esto no le dio buenos resultados y siguió con la irregularidad de su onceno, por tal razón tuvo que esperar hasta el fin la última fecha para conseguir la clasificación.



La figura



José Sand: llegó a Colombia presidido de un muy buen presente, ya que fue el último goleador de la Copa Libertadores. Esos pergaminos los cumplió con creces, además, tras su lesión, el equipo sintió su ausencia en el equipo titular y no logró concluir con todo lo que había demostrado en el transcurso de este primer semestre.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín



Juan Antonio Bernardi M.

Corresponsal Futbolred Cali.

Twitter: @BernardiFutbol