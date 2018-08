En el regreso de Almirón al banquillo, Nacional recibe a Petrolera

Estes viernes, Atlético Nacional recibirá a Alianza Petrolera en el Atanasio Girardot por la sexta fecha de la Liga II-2018 a las 8:00 p.m. La visita está en la séptima casilla con nueve puntos y el verde justo atrás con ocho. Además, este será el regreso de Jorge Almirón al banquillo tras cumplir sus fechas de sanción

Los 'verdolagas' se recuperaron en los resultados y un poco en el juego. Las dos victorias contra Patriotas por la ida y la vuelta de la Copa y el triunfo en Cali contra América por la Liga. De esta manera el ambiente en los jugadores y el cuerpo técnico mejoró.



Felipe Aguilar, defensor central, indicó que Alianza no será un rival fácil. “Es un equipo que tiene jugadores por banda muy rápidos y habilidosos. El punta aguanta muy bien el balón. Es un equipo que intenta jugar y esperamos que haga eso y no se encierre atrás”.



Nacional se fortaleció en defensa. De recibir goles y no marcar, ahora marca y no recibe. Lleva 270 minutos sin que reciban anotaciones. “El equipo ha mostrado solidez, no recibimos gol y hemos marcado”, dijo Aguilar.



Para la seguidilla de partidos tan seguidos que ha tenido Nacional, Jorge Almirón ha optado por la rotación para mantener frescos a los jugadores. Aguilar reconoció que esto sirvió mucho: “La rotación ha sido importante, todos hemos tenido minutos y se trata de que la nómina este completa”.



Almirón concentró a 18 jugadores y en la lista hay novedades. No se incluyó a Helibelton Palacios que ha jugado muy seguido y lo quieren guardar para el martes. Tampoco estará Aldo Leao Ramírez, quien también será cuidado tras tener un desgaste importante en Tunja frente a Patriotas.



En las altas se destacan la inclusión del defensor juvenil Sebastián Yabur. El juvenil ha tenido varios entrenamientos con el plantel profesional y fue parte de la gira de pretemporada en los Estados Unidos a mitad de año. La otra novedad es la inclusión de Aguilar, quien no viajó a Tunja porque presentó uno examen académico. Yerson Candelo se recuperó de la molestia en el muslo derecho y fue convocado. La última novedad es la inclusión de Juan Pablo Ramírez por decisión técnica.

Alianza quiere enmudecer el Atanasio



Alianza Petrolera quiere seguir dentro del grupo de los ocho, luego de una campaña de altas y bajos. El equipo de Barrancabermeja se encuentra en la séptima etapa y el partido contra Nacional, de visitante, es una dura prueba para saber en qué se está.



El entrenador del equipo 'aurionegro', Juan Cruz, sabe que no han sacado buenos resultados contra Nacional en Medellín, pero reconoce que se trabajó bien por ir en busca de su objetivo que es sumar.



“Estamos bien, hemos preparado estos días el partido vamos con mucha ilusión, de hacer un buen papel en Medellín. Los resultados previos los tenemos en cuenta y lo que obviamente vamos a ir a buscar es hacer una buena presentación. Si el rendimiento es bueno y hacemos un partido serio nos acercará en el objetivo que es sumar. No creo que haya varios cambios. Tenemos el grupo a disposición”, aseguró el estratega.



Finalmente, el volante Hárrison Henao cree que es posible un triunfo y para eso hay que plasmar todo lo que se hizo durante esta semana de entrenamientos.

“Estamos bien. Pienso que hemos hecho una muy buena semana de trabajo y ahora hay que ratificarlo en la cancha y revalidar el triunfo conseguido en casa. Los números y estadísticas son para romper y para eso trabajo uno todos los días, Ojalá podamos hacer un buen partido y conseguir la victoria”, comentó.



Alineaciones probables



Atlético Nacional: Christian Vargas, Daniel Bocanegra, Felipe Aguilar, Alexis Henríquez, Deiver Machado, Jorman Campuzano, Gonzalo Castellani, Vladimir Hernández, Juan Pablo Ramírez, Steven Lucumí y Dayro Moreno.

D.T.: Jorge Almirón.