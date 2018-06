Nacional: tres aspectos a mejorar para pugnar por el título de Liga

Atlético Nacional jugará su primera final de Liga bajo el mando de Jorge Almirón. Los antioqueños visitarán a Tolima este miércoles para el primer duelo por el título, pero deberán plantearse mejorar en algunos aspectos si quieren acercarse al título.

Muchos son los factores que ha hecho bien el verde para estar peleando por el título, sin embargo ha tenido falencias claras en las últimas jornadas que no le han permitido ser arrolladores.



El presente ofensivo: en la última parte del campeonato, el verde antioqueño solo marcó 2 goles en cuatro partidos. La poca precisión desde la zona de volantes hasta el ataque, la toma de decisiones erradas y la notable actuación de los arqueros contrarios, son tres factores para que Nacional sufriera una ‘anemia’ de gol.



La zona defensiva con altibajos: Felipe Aguilar se lesionó en el mejor momento del semestre y le tocó a Daniel Bocanegra reemplazarlo. Pese a que lo hizo de gran manera, sobretodo en el partido de vuelta contra Cali, el tolimense se lesionó y mientras volvía al cien por ciento Aguilar, Diego Braghieri jugó con perfil cambiado, teniendo problemas con los habilidosos delanteros del Huila.



La zona medular: aunque va vinculado con el tema ofensivo, Jorman Campuzano estuvo solo en marca en la serie contra Huila, Macnelly Torres no se mostró como aquel enganche brillante y terminó con pases erráticos a los delanteros y extremos, también, Gonzalo Castellani no logró rematar bien los partidos y perdió los duelos hombre a hombre, dejando mal parado al equipo verdolaga. Los tres jugadores del medio campo deberán compenetrarse como en sus mejores épocas para llevar a su equipo al éxito.