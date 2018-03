Atlético Nacional pasó la página de Envigado y ahora se enfoca en Huila

Sobre las 8:00 a.m. Atlético Nacional comenzó su práctica en la Sede deportiva del club en el Municipio de Guarne, oriente antioqueño.

Durante una hora, el grupo hizo trabajos en el centro de alto rendimiento.



A las 9:00 a.m. se desplazó el plantel a una de las canchas del predio donde se dividió en dos grupos: los que tuvieron más minutos, hicieron trabajos regenerativos bajo las ordenes del PF Carlos Tavares. Mientras que el resto del grupo realizó trabajos específicos en táctica y espacio reducido con la conducción del técnico Jorge Almirón.



En la práctica en cancha no estuvieron ni Reinaldo Lenis, ni Rafael Marcelo Delgado quienes trabajaron diferenciado en el centro de alto rendimiento. (Me van a confirmar ahora que tiene Delgado).



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín