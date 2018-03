Nacional buscará mantener su invicto como local enfrentando a Jaguares

Atlético Nacional recibe a Jaguares por la séptima fecha de la Liga I-2018, encuentro a disputarse en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Previo al receso electoral y para centrarse en el duelo por la Copa Libertadores contra Delfín de Ecuador, los dirigidos por Jorge Almirón saldrán al coloso de la 74 en busca de una nueva victoria, que les permita acomodarse en los primeros lugares de la tabla. Incluso, de darse un empate en Manizales y con un éxito verde, estarían consolidados en la cima del certamen.



El cuerpo técnico argentino decidió volver a la rotación y convocó a tres jugadores que les había dado descanso en el partido contra Alianza Petrolera: Rafael Delgado, Macnelly Torres y Vladimir Hernández.



Por otro lado, salieron de la convocatoria Christian Mafla de gran desgaste contra los petroleros, Carlos Cuesta, Edwin Velasco, Diego Arias. Además, de Dayro Moreno al que sancionaron de oficio por cuatro fechas, luego del altercado sucedido con el jugador de Alianza Petrolera, Luciano Ospina.



Uno de los que está motivado por regresar a las convocatorias del equipo es Raúl Loaiza. El cartagenero sufrió una tendinitis, que lo había alejado cerca de una semana los trabajos y que Almirón no lo quiso arriesgar el pasado sábado en tierras santandereanas. “Nos preparamos bien, sabemos las condiciones que tenemos. El equipo se va acoplando, si me toca a mí espero aprovechar la oportunidad”, destacó el volante de primera línea.



Por otro lado, el argentino Rafael Delgado se ha destacado como uno de los mejores en la banda izquierda. Para el exRosario Central, ha sido un reto jugar en el fútbol colombiano, además habló sobre los distintos sistemas tácticos que propone Almirón. “Este esquema estuve acostumbrado, en cualquier sistema estoy cómodo y no tengo problemas. En el fútbol colombiano hay jugadores muy ágiles, rápidos y por eso debo estar muy pegado a ellos”.



Finalmente, el técnico se refirió a Jaguares, un rival que viene en alza y que ya ha sido incómodo en los últimos tiempos para el verde paisa. “Quiero que todos tengan minutos, algunos se quedaron y otros los podré utilizar que estén más frescos y tengan un buen rendimiento. Es un rival muy físico, nosotros debemos ser inteligentes y saber resolverlo para evitar riesgos. Tenemos que seguir jugando, atacando y concretando las jugadas”.



Jaguares, a salir de su mala racha en visita a Nacional



Después de registrar tres juegos sin perder (dos triunfos y un empate), la cara de la moneda le ha cambiado en las últimas dos jornadas a Jaguares de Córdoba puesto que no ajusta victorias: un revés 4-0 con Santa Fe y una igualdad 0-0 de local frente a Patriotas.



El equipo sinuano viene en curva descendente, pero la idea de la plantilla felina es darle un giro e intentar ascender para volver a calar dentro del selecto grupo de los ocho, en los que solo en una oportunidad han estado en seis fechas que van de la Liga I 2018.



El cuadro cordobés quiere recomponer el camino lo más pronto posible, pero la tarea será bastante difícil comenzarla, puesto que esa meta la buscará frente a Atlético Nacional, en duelo de la jornada siete de la Liga, que se cumplirá este miércoles desde las 8:00 de la noche.



A la dificultad del cotejo, se le agrega que será en el estadio Atanasio Girardot, de Medellín, donde los verdolagas se hacen fuertes y este en Liga ya suman dos triunfos: 1-0 sobre Santa Fe y 2-0 frente a América. Para colmo, Jaguares nunca le ha ganado a Nacional por Liga: ocho derrotas en igual número de partidos.



“Queremos salir lo más pronto posible de esta mala racha. Sabemos lo difícil que será el partido que se viene, pero nosotros trabajamos para ganar todos los juegos, y frente a Nacional no será la excepción”, dijo Ramón Córdoba, defensor de Jaguares.



El jugador agregó que el club felino buscará sumar frente al once paisa, pero que para eso se deben mejorar varias cosas en el equipo. “Debemos estar concentrados y tratar de sabernos defender con los balones aéreos, también cuando vamos al ataque ganar en el fútbol de arriba”, dijo Córdoba.



Jaguares tendrá una agenda complicada y con rivales fuertes en los siguientes cuatro partidos: el primer escollo será Nacional, después recibirá de local a América, para luego jugar de visitante frente a Alianza Petrolera y Millonarios.



Alineaciones probables:



Nacional: Fernando Monetti; Helibelton Palacios, Felipe Aguilar, Alexis Henríquez, Rafael Delgado; Raúl Loaiza, Aldo Leao Ramírez, Macnelly Torres; Vladimir Hernández, Steven Lucumí, Andrés Rentería.

D.T.: Jorge Almirón.



Jaguares: Wilder Mosquera; Juan Zuluaga, Ramón Córdoba, Edwin Ávila, Elvis González; Juan Camilo Roa, Kevin Londoño, Darwin López, Juan Mezú, Deiner Quiñones, Éder Steer.

D.T.: José Manuel Rodríguez.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín



Gudilfredo Avendaño

Para El Tiempo

Montería