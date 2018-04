Millonarios no afloja: venció 2-0 a Pasto y Cadavid fue protagonista

El conjunto volcánico no se amilanó en Bogotá y desde los primeros minutos buscó inquietar el arco de Wuilker Fariñez. Gilberto ‘Alcatraz’ García remató de media distancia e hizo exigir al portero venezolano.



La respuesta de Millonarios llegó con la velocidad de Eliser Quiñones, pero murió en sus pies, pues su falta de precisión lo llevó a errar sus disparos. Su primer remate se fue lejos de los tres palos y otro más se quedó en las manos de Ernesto Hernández.



El momento del Pasto llegó con una mano de Andrés Cadavid en el área que fue sancionada como penalti. Víctor Aquino tomó la responsabilidad del cobro, pero el esférico se estrelló en el palo izquierdo de Fariñez y salió. La felicidad de los hinchas embajadores alentó a los jugadores dentro del terreno de juego.



Jhon Duque, Cesar Carrillo y Mackallister Silva eran los jugadores conductores del azul y buscaban vencer al portero uruguayo con remates de media distancia, pero no generaban verdadero peligro de gol.



A los 43 minutos, Mackalliser habilitó a Jair Palacios, pero Ricardo Delgado lo agarró de la camiseta y este cayó en el área: esta vez el penal era a favor del azul. Sin titubeos, Cadavid se adueñó del esférico y cobró con potencia para marcar el 1-0 antes del final del primer tiempo.



En la segunda parte, una vez más el que buscó dar el primer golpe fue Pasto con Darío Rodríguez, quien remató con dirección a gol, pero la mano salvadora de Wuilker una vez más apareció para dar la seguridad en el arco de Millonarios.



El juego se tornó sonso y sin muchas opciones en ninguno de los dos arcos. Flabio Torres intentó cambios para generar más opciones en ataque, pero Millonarios sabía controlar el esférico y no sufría en la zona posterior.



A los 36 minutos, Cadavid se lanzó con mucha fortaleza sobre el juvenil Adrián Estacio y el juez pitó falta y el defensor pateó un trozo de césped al lugar donde estaba el banquillo de Pasto; por esta acción vio la segunda amarilla y se fue expulsado del campo.



Con un hombre más en el juego, los volcánicos se fueron al ataque y dejaron espacios en defensa. Ayron del Valle sacó a tres rivales con su velocidad y se la cedió a Juan Camilo Salazar, quien remató al arco para celebrar su primer gol como profesional.

El juego llegó a un final feliz y Millonarios llegó a 20 puntos en la Liga para seguir en busca de la clasificación.