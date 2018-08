Baile de Medellín bajo la lluvia capitalina: venció 0-1 a Millonarios

Millonarios perdió un invicto de 25 fechas de local y lo hizo con un duelo en el que no tuvo brillo y fue superado 0-1 por Medellín en la tercera fecha de la Liga II-2018. El rojo mantiene la buena racha en este inicio de campeonato y el olfato goleador de Germán Cano.

Con el balón en los pies de sus jugadores, el antioqueño dominó el juego en el inicio del encuentro y se acercó poco a poco al arco que defendió Wuilker Fariñez.

A los 12 minutos, Elvis Perlaza mandó un buen centro desde la izquierda y se armó un borbollón en el área que casi termina en el primer gol del rojo con un remate de Germán Cano que fue bloqueado y rechazado por Andrés Cadavid y Andrés Román.

Medellín siguió con el balón en sus pies y el azul no encontraba otra opción sino cometer constantes faltas. En una de esas, el argentino Cano cobró directo al arco desde más de 30 metros, la potencia del esférico hizo que a Fariñez se le escapara el balón de las manos y pegó en el travesaño para fortuna del venezolano.

Con el pasar de los minutos el azul se pudo robar el balón de los pies del 'poderoso' y con Mackallister Silva y Henry Rojas intentó llegar hasta el arco rival, pero no logró. Sin embargo, 'Macka' sí sirvió de pívot para Gabriel Hauche, quien remató con derecha y aunque no parecía difícil de atajar, González no pudo contener el esférico y lo mandó al tiro de esquina con un blooper.

Aunque Medellín se quiso adueñar una vez más del balón para controlar el ritmo del juego, la falta de precisión reinó en los jugadores rojos y no lograban llegar a buen puerto al arco de Fariñez. 0-0 terminó el primer tiempo, pero Millonarios fue superado ampliamente por el antioqueño.

Para la segunda parte del encuentro, Miguel Russo refrescó el ataque con César Carrillo en el lugar de Rojas, de floja actuación en lo que va de este segundo semestre.

Pero el que primero pegó fue Medellín y con mucho merecimiento. Perlaza inició la jugada y se la dio a Ricaurte, quien de primera intención la cedió a Cano y este la mandó al fondo de la red con un disparo de mucha precisión.

Los visitantes no pararon el ímpetu con el que empezaron el encuentro y en el delantero argentino tenían el hombre clave. Además, la incursión de los laterales hizo mucho daño en el azul, que nunca encontró la forma de detener a su rival.

El segundo pudo llegar en los pies de Juan Fernando Caicedo, quien parecía llegar sin marca al mano a mano con Fariñez, pero un rápido cierre de Felipe Banguero clausuró la posibilidad.

Medellín retrocedió en el campo y en los minutos finales Millonarios tomó el esférico y se acercó tímidamente al arco de González, quien no sufrió la embestidas azules.

Millonarios volvió a perder en El Campín tras casi un año. La última vez que había sucedido esto fue el 6 de agosto del 2017, cuando cayó con Junior de Barranquilla. Por su parte, el rojo antioqueño sigue invicto y sumó siete unidades.

Síntesis



Millonarios 0-1 Medellín



Millonarios: Wuilker Fariñez (5); Andrés Román (5), Matías de los Santos (4), Andrés Cadavid (5), Felipe Banguero (5); Mackallister Silva (6), Jhon Duque (6), Henry Rojas (4); Gabriel Hauche (6), Ayron del Valle (6), y Juan Salazar (4).

Cambios: César Carrillo (5) por Henry Rojas (1 ST), Oscar Barreto (5) por Juan Salazar (18 ST), Roberto Ovelar (5) por Gabriel Hauche (18 ST).

D.T.: Miguel Russo.



Medellín: David González (6); Elvis Perlaza (6), Jesús Murillo (6), Jorge Segura (6) y Elvis Mosquera (6); Yulián Anchico (6), Didier Moreno (7), Andrés Ricaurte (6) y Luis Luna (6); Juan F. Caicedo (6) y Germán Cano (7).

Cambios: Sebastián Macías (5) por Elvis Mosquera (22 ST), Jonathan Barboza por Yulián Anchico (36 ST), Larry Angulo por Juan Caicedo (38 ST)

D.T.: Octavio Zambrano.



Goles: Germán Cano (3 ST).



Amonestados: Ayron Del Valle (19 PT), Matías de los Santos (4 ST), Andrés Cadavid (19 ST), para Millonarios. Elvis Mosquera (24 PT), Andrés Ricaurte (28 PT), Jesús Murillo (31 PT), Luis Luna (26 ST), Yulián Anchico (31 ST), Sebastián Macías (45 ST).



Expulsados: no hubo



Figura: Daniel Duarte (7)



Partido: regular



Estadio: El Campín



Asistencia: 12.570 espectadores.



Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: Gustavo Murillo (6).