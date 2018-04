Equidad busca la recuperación contra un Millonarios que apunta a estar entre los ocho

Atrás quedaron las dudas. Millonarios ha vuelto a la victoria y ahora, que tiene a sólo tres puntos la posibilidad de estar entre los ocho mejores de la Liga, no quiere aflojar. Así, este sábado visita a La Equidad en Techo, en juego de la fecha 13 de la Liga I-2018, que iniciará a las 8 de la noche.

“Equidad es un equipo bien armado, que sabe lo que quiere, las dos últimas confrontaciones les ganamos 1-0, ahí no más. Hay que ser inteligentes para jugar”, había advertido el asistente técnico Hugo Gottardi.



Entre las buenas noticias del azul está el momento de César Carrillo, quien acaba de hacerle tres golazos al Bucaramanga.



“Contra Equidad va a ser lo de siempre, tengo que buscar los espacios libres y si me los dan voy a rematar de afuera. No siempre es cambiar de posición, en mi primer gol Huérfano va a mi posición y yo a la de él y así puedo marcar. En el terreno decides lo que va a pasar, por mucho que lo entrenes”, dijo el volante.



Millonarios no podrá contar en Techo con Henry Rojas ni Juan Guillermo Domínguez, pero sí con Andrés Cadavid y seguramente Jader Valencia.



Equidad está invicto en Techo y quiere seguir así

El asegurador ha basado su campaña en lo hecho en casa. De los 13 puntos, que lo tienen en la casilla 15, doce los sumó en el estadio de Techo, producto de 2 triunfos y 3 empates en seis presentaciones. Y contra Millonarios defienden ese invicto.



“Millonarios es aguerrido, corre los 90 minutos. Pero nosotros somos locales, tenemos un equipo con buen pie y necesitamos imponernos y hacer respetar la casa. También tenemos jugadores con jerarquía, como el rival, para afrontar y superar este compromiso”, aseguró Juan Alejandro Mahecha.



En Equidad esperan aprovechar las condiciones climáticas que hay por estos días en Bogotá. La lluvia será un invitado especial en el duelo capitalino y por eso no desaprovecharán la oportunidad para rematar de media distancia, buscar el error del arquero rival y avivarse en los rebotes.



“La cancha va a ser para ambos, el que mejor haga las cosas podrá aprovecharla. Es un partido que todos queremos jugar, con la responsabilidad de lograr un resultado positivo en el objetivo de entrar a los ocho”, añadió Mahecha.



Alineaciones probables

Millonarios: Wuilker Faríñez; Jair Palacios, Matías de los Santos, Andrés Cadavid, Felipe Banguero; Jhon Duque, César Carrillo; David Silva, Christian Huérfano, Eliser Quiñones; y Ayron del Valle.

D.T.: Hugo Gottardi (e).



Equidad: Cristian Bonilla; Wálmer Pacheco, Francisco Nájera, Jeider Riquett, Andrés Correa; Alejandro Mahecha, Stalin Motta; Hansel Zapata, Brayner de Alba, Diego Valoyes; y Carlos Peralta.

D.T.: Luis Fernando Suárez.



Árbitro: Gustavo Murillo (Chocó).



Hora: 8:00 p.m.



TV: Win Sports.