'Millonarios debe ser más contundente': la autocrítica de Miguel Russo

Millonarios volvió a ganar en la Liga y se mantiene con posibilidades de clasificar a los cuartos de final. Esta vez, Miguel Ángel Russo se refirió al 1-0 contra Huila, un partido difícil para el cuadro embajador.



“El rival no tenía apuro ni urgencia y eso también juega. En el primer tiempo nos costó y terminamos con la posesión del balón, aunque con desniveles. Hoy (sábado) se achicó el defensivamente el margen de error, sin dejar espacios y volvieron jugadores importante”, comentó el entrenador azul.

Y es que una de las novedades fueron los tres jugadores en el mediocampo. Henry Rojas, David Mackallister Silva y César Carrillo estuvieron encargados de las ideas en ese sector, aunque la imprecisión hizo meya y no les permitió tener su mejor actuación.



“Es el primer partido que Henry juega en el año los 90 minutos y eso nos ayuda. Estamos contentos por su regreso y porque volvió la victoria. Millonarios debe convivir con la victoria. También Mackallister volvió a jugar los 90 y Carrillo se va acoplando a lo que es estar en Millonarios, un club grande”, expresó el argentino.



Sin embargo, aunque el embajador tuvo el control del balón por momentos, las acciones en el arco de Giovanni Banguera no fueron tantas.



“La tenencia de balón permite tener visibilidad en el campo, pero también hay que ganar los duelos y esos son por las bandas. Por el medio cada vez cuesta más. El equipo debe tener la virtud de cambiar el ritmo en el momento justo”, dijo.



Aunque la clasificación es complicada, pues deberá ganar los dos partidos que le quedan (Envigado y Santa Fe), Miguel confía en su equipo y no se apura a dar un vaticinio de lo que será esta recta final del campeonato.



“Siempre es ir paso a paso porque en el fútbol no se puede prever nada y confiamos en nosotros. Millonarios debe ser más contundente. Este equipo es fuerte mentalmente, pero la autocrítica está. Los más chicos hay que acompañarlos entre todos. Cristián Huérfano sube y baja, Juan Camilo Salazar no fue el mismo que en Venezuela. Hablamos del poder de la mente y todo lo que significa estar en un club grande”, finalizó el DT.