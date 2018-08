Millonarios-Cali: insípido y aguerrido empate 0-0 en El Campín

Millonarios y Cali empataron 0-0 este domingo en El Campín en un juego en el que primó la pierna fuerte, la pelea y la defensa sobre las intenciones ofensivas.

Salió el azul muy impreciso y no podía conectar los pases entre sus volantes, sus laterales y sus delanteros. Mientras que el verde, que vistió de blanco, apelaba al juego rápido de Didier Delgado, quien fue varias veces cortado con faltas.



Nicolás Benedetti fue bien referenciado por Jhon Duque y no había conexión alguna con José Sand , mientras que Christian Marrugo era seguido de cerca por Andrés Pérez, quien buscó sacarlo de casillas con varios golpes y empujones.



Hasta los 19 minutos llegó una primera aproximación que motivó el grito de la hinchada y fue con un remate de fuera del área de Oscar Barreto, perdido hasta ese momento, pero que no tuvo mayor trascendencia.



El encuentro era muy cortado por las constantes faltas de los dos equipos y Wilmar Roldan tuvo que mostrar varias tarjetas amarillas para cortar el juego brusco de azules y verdes.



Pero las intenciones desde fuera del área seguían estando en la papeleta de Millonarios y fue así como Cesar Carrillo, a los 37, sacó un zapatazo con la derecha que se estrelló en el vertical de la mano derecha de Camilo Vargas, silbado por los hinchas locales constantemente.



Fue un primer tiempo sin muchas acciones y aunque el azul buscó la asociación entre Marrugo, Carrillo y Gabriel Hauche, les fue difícil vulnerar a la defensa del 'verdiblanco'.



Para el segundo tiempo salió Deportivo Cali con un planteamiento mucho más defensivo y por momentos se defendió hasta con los once jugadores que tenía en el terreno.



Y fue esa actitud defensiva la que imposibilitó que Millonarios llegara con claridad al arco de Vargas. Si bien Marrugo, Hauche y Barreto buscaban generar espacios haciendo constantes rotaciones, la ferocidad con la que defendió el equipo de Gerardo Pelusso.



Con el pasar de los minutos, los jugadores de cuadro visitante empezaron a quejarse de dolencias de las que rápidamente se reponían. Pero eso fue mermado la intención de Millonarios, que era el dueño del balón.



Y fue hasta el final que Cali buscó ir en dirección al arco de Wuilker Fariñez, quien fue un completo espectador dentro del terreno de El Campín.



El juego finalizó con un 0-0 que generó en los espectadores bastantes críticas por la falta de precisión de los jugadores del equipo azul y la excesiva intención defensiva del verdiblanco.



Síntesis:



Millonarios 0-0 Deportivo Cali



Millonarios: Wuilker Faríñez (6); Andrés Román (5), Matías de Los Santos (4), Andrés Cadavid (5), Felipe Banguero (4); Jhon Duque (5), César Carrillo (4), Cristian Marrugo (4), Óscar Barreto (4), Gabriel Hauche (6); Ayron del Valle (5).

Cambios: Juan Guillermo Domínguez (4) por Jhon Duque (46 ST), Roberto Overlar por Gabriel Hauche (66 ST) y David Macalister Silva por César Carrillo (74 ST)

DT: Miguel Russo.



Deportivo Cali: Camilo Vargas (6); Juan Camilo Ángulo (6), Daniel Rosero (4), Ezequiel Palomeque (7), Darwin Andrade (3); Andrés Pérez (4), Matías Cabrera (3), Didier Delegado (5), Nicolás Benedetti (4), Kevin Velasco (3) y José Sand (4).

Cambios: Andres Balanta por Matías Cabrera (66 ST), Miguel Murillo por José Sand (73 ST) y Macnelly Torres por Nicolás Benedetti (86 ST)

DT: Gerardo Pelusso



Goles: No hubo.



Amonestados: Felipe Banguero (12 PT), Andrés Román (15 PT), Daniel Rosero (26 PT), Matías Cabrera (63 ST) y Andrés Pérez (64 ST)



Estadio: Nemesio Camacho El Campín.



Partido: Regular.



Figura: Ezequiel Palomeque (7)



Asistencia: 16.649 espectadores.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Wilmar Roldan (7).