Millonarios no se rinde a entrar en los ocho mejores: recibe a Bucaramanga

Millonarios vuelve a tener una oportunidad de oro para sumar de a tres unidades en la Liga I-2018, pues este sábado recibirá en su casa a Bucaramanga, a las 5:15 p.m., por la fecha 12.

Tras una victoria reconfortante en su visita a Once Caldas, el azul vuelve a El Campín para sellar la semana con una santa victoria que lo mantenga en la pelea por entrar al selecto grupo de los ocho.



“Cometimos muy pocos errores grandes, a veces se comenten más grandes. Perder un balón en la mitad es algo pequeño, pero si el rival deja a un delantero mano a mano, ahí nos complica”, dijo Hugo Gottardi sobre el rendimiento de su equipo en el último partido.



Así, Millonarios mantendrá su habitual nómina titular para este encuentro, pues así ha logrado inquietar a su rival en el inicio de los partidos, aunque de local haya perdido puntos por el nerviosismo de su defensa.



Con esto, Matías de los Santos volverá a ser dupla de centrales con Andrés Cadavid, mientras que el tridente de volantes formado por Jhon Duque, César Carrillo y Mackallister Silva se mantendrá en la zona media del campo.



¡Mañana todos en El Campín #AUnaSolaVoz por los 3 puntos! 😁⚽️Ⓜ️ Ellos son los 18 convocados para enfrentar al Bucaramanga en nuestra casa. ¡Vamos Millonarios! #MFC pic.twitter.com/ri2PTc0MC2 — Millonarios FC (@MillosFCoficial) 1 de abril de 2018



El equipo auriverde en ocho días ha tenido que disputar tres partidos de alta competencia, por ello, se desplazó de forma directa de Montería a Bogotá, para realizar sesiones de entrenamiento en la capital de la república, buscando recuperación física y repaso de conceptos tácticos de cara al partido con el equipo embajador.



“Millonarios es un buen equipo, no atraviesa por su mejor momento, pero es un grande de Colombia, tendremos que jugar un partido basado en la tenencia de balón, el desgaste al rival y poder resolver en el último cuarto de cancha, teniendo prevenciones defensivas frente a un equipo que es efectivo en el ataque”, afirmó Diego Cagna.



El objetivo principal de las practicas realizadas era encontrar un equipo con seguridad defensiva, tenencia de balón en el medio campo y la apertura de la cancha por los costados, buscando que en las transiciones rápidas entre defensa y ataque se logre convertir frente a la portería adversaria.



“Queremos sumar frente a Millonarios, no es una tarea fácil pero sabemos que si jugamos concentrados los noventa minutos podremos alcanzar un resultado positivo, que nos acerque más al grupo de los ocho mejores”, expresó Luis Ojeda.



Atlético Bucaramanga, que tiene como objetivo fundamental la clasificación dentro de los ocho mejores, se encuentra obligado a sumar frente a un rival, el cual no vence desde agosto de 2016, cuando lo derrotó en El Campin, por la mínima diferencia con anotación de Darío Rodríguez.



Alineaciones probables



Millonarios: Wuilker Fariñez; Jair Palacios, Matías de los Santos, Andrés Cadavid, Felipe Banguero; Jhon Duque, César Carrillo, Mackallister Silva; Cristián Huérfano, Ayron del Valle, Eliser Quiñones.

D.T.: Hugo Gottardi.



Atlético Bucaramanga: Luis Ojeda; Harold Gómez, Marlon Torres, Martín González, Fabio Rodríguez; Brayan Rovira, Víctor Castillo, Juan Jiménez; Jhon Pérez, Sherman Cárdenas y Michael Rangel.

D.T.: Diego Cagna.



Redacción Futbolred

y Julián Carreño

Para El Tiempo

Bucaramanga.