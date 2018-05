'Nadie de mi equipo entra a la cancha con actitud de jugar mal': Russo

Millonarios perdió la posibilidad de clasificar a los cuartos de final al perder 1-0 contra Santa Fe y ahora solo le resta la Copa Libertadores para salvar el semestre de un total fracaso.



Sobre el encuentro de este domingo, Miguel Ángel Russo no tuvo mucho por rescatar en su equipo más que la buena disposición de sus jugadores, que, sin embargo, fueron ampliamente superados por el rival.

“Santa Fe supo cómo jugarlo y le salió bien. Hasta el gol fue superior. Nos ganó los anticipos en el medio. Luego se jugó muy rústico y fue difícil. Fue caliente y se deformó. Debemos saber ganar, saber perder, buscar las causas nosotros mismos e ir hacia adelante. Los errores los hablamos entre nosotros. Valoro lo que los jugadores hicieron, con errores y todo, porque confío en ellos. No nos gusta estar en este lugar, pero lo asumo”, dijo el entrenador argentino.



Y es que a lo largo del semestre, el conjunto azul sufrió de muchos altibajos que no le permitieron tener su mejor rendimiento y como consecuencia terminaron en la novena casilla.



“Fue un semestre complicado en todos los sentidos, todavía nos quedan los partidos de Copa, que son importantes. Sabíamos que iba a ser de choque de fricción y había que jugarlo así. Nadie de mi equipo entra a la cancha con la actitud de no jugar bien”, añadió.

No obstante, los embajadores aún tienen la Copa Libertadores como el gran aliciente para salvar el semestre de un fracaso y tendrán nueve días para preparar el juego contra Independiente, que será en El Campín el 17 de mayo.



“El semestre no terminó, nos queda la Copa. Asumo toda la responsabilidad como corresponde, pero volveremos a luchar. Tenemos un partido que puede ser el más importante del semestre como local porque nos va a permitir luchando en un grupo difícil”, comentó Russo.



Finalmente Russo señaló que ya trabajan en lo que viene, pues el azul necesitará algunas caras nuevas para el segundo semestre del año: “Es muy pronto hablar de los cambios y de eso hemos estado trabajando”, finalizó.