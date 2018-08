Miguel Russo y el dilema del '10' en Millonarios: un tema de jugadores

La gran ausencia en la última derrota de Millonarios fue Christian Marrugo, el volante que se unió para esta temporada y que, en el partido contra Medellín, el estadio El Campín pedía a gritos ante la falta de precisión de los jugadores en el campo y poca creatividad del equipo azul.



Sin embargo, Miguel Ángel Russo dejó al experimentado jugador en el banco y optó por conservar su habitual 4-3-3 que al final no encontró respuestas en el campo de juego y terminó siendo uno de las presentaciones más flojas de Millonarios desde que llegó el técnico argentino.

Russo logró el éxito en la Liga II 2017 con un fútbol directo sin mucha pausa en el medio del campo, pues allí contó, principalmente, con Juan Guillermo Domínguez, Jhon Duque y David Silva, tres futbolistas de ida y vuelta, pero que su característica no es propiamente ser creativos.



En entrevista con 'En La Jugada', de 'RCN Radio', Russo señaló al respecto que "Yo he jugado hasta con tres números '10', así lo hice en Rosario Central. El sistema no lo inventa el entrenador, el sistema se acomoda al momento de los jugadores", para demostrar que no es falta de gusto por este tipo de jugadores sino la posibilidad de unirlos con sus compañeros.



Ante esto, FUTBOLRED hace un recuento de cómo ha utilizado Miguel Russo a los cuatro volantes '10' que pasaron por su plantilla a la fecha.

Jacobo Kouffaty

En todo el 2017 disputó 15 partidos en Millonarios y en nueve veces fue titular, ocho de ellas en el primer semestre. Sin embargo, para la segunda mitad del año solo actuó una vez desde el inicio del partido. Se fue de Millonarios con dos goles en un año.



Si bien Russo confío en él en la Liga I-2017, el venezolano no respondió como era esperado y la mayoría de veces ingresó en el típico 4-3-3, en el que fue un volante de ida y vuelta, pero que poco ayudaba a recuperar.

Alexis Zapata

Su paso por Millonarios es bastante sombrío, pues solo disputó ocho partido, cuatro de ellos de titular. Nunca anotó un gol y fue poco lo que se vio en el campo, sin embargo, pocas veces el entrenador cambió el estilo de juego para que este joven futbolista sobresaliera en el campo.



Su partido más destacado fue contra América, duelo que se jugó en la mañana y en el que fue una ayuda por el costado derecho del ataque 'embajador'.

El volante de Millonarios espera aprovechar sus oportunidades y rendir al máximo. Foto: Augusto Cardona/CEET

Santiago Montoya

Llegó a principio de este 2018 y disputó nueve partidos de Liga y dos de Superliga. Fue titular en seis oportunidades, pero la mayoría de veces tuvo que actuar como un extremo por la izquierda.



Sin embargo, contra Jaguares, Miguel Ángel Russo lo envió al campo como '10' respaldado por Jhon Duque y Henry Rojas y acompañado en los costados por Cristian Huérfano y Eliser Quiñones por los costados y aunque mostró luces de su buen juego, fue aquel encuentro en el que sufrió la lesión de ligamento cruzado de la que se está recuperando.

Christian Marrugo

Se unió para este segundo semestre y su partido de debut fue contra River Plate en Estados Unidos. No fue titular, pero en su ingreso lo hizo como un volante de ida y vuelta. Poco tuvo el balón su equipo, pero su pase en largo generó el gol de Ayron del Valle.



En Liga tuvo pocos minutos contra Chicó, pero contra Patriotas tuvo más labores de 'creativo' y cumplió para que Millonarios tuviera más generación de juego.

Miguel Russo no es renuente al uso de un clásico '10' en su plantilla, el mismo Marrugo señaló en rueda de prensa que el argentino le pide que "no debo dejar de lado la tenencia de balón, pero es de adaptarme al estilo de mis compañeros". Sin embargo, ante el notable bajón futbolístico de Henry Rojas y David Silva en el medio campo, las posibilidades de la incorporación de Christian a la formación titular parecen viables para que la creación en Millonarios no se diluya.