'Hablé con Miguel y estará llegando entre jueves y viernes': Gottardi

Millonarios sacó un grandioso triunfo en condición de local y llegó a 20 puntos en la Liga tras vencer 2-0 a Pasto en la fecha 14 de la Liga I-2018.

“Creo que los jugadores resolvieron bien el partido, pero me voy preocupado por los que no estarán en el próximo. Sin embargo, confío plenamente en los muchachos que lo van a hacer porque ellos ya están preparados para lo que viene”, señaló Hugo Gottardi, refiriéndose a Cristián Huérfano y Matías de los Santos, quienes se perderán el partido por acumulación de tarjetas y Andrés Cadavid, que se fue expulsado.



Pero en este triunfo, el entrenador de Millonarios rescató el buen trabajo de Ayron del Valle, quien no anotó, pero tuvo una magnífica actuación.



“El otro día dije lo del corazón de Ayron, que donde lo ponía él respondía. Esta vez hizo una jugada bárbara que podía resolver él, pero se la dio servida a Salazar. Su corazón lo hace hacer esas cosas”, expresó el argentino.



Al cierre de la jornada de este martes, Millonarios terminó séptimo en la tabla con 20 puntos y sueña con la clasificación a la siguiente fase del torneo.



”Da más tranquilidad estar metido dentro de los ocho, pero no se puede disfrutar mucho. Ahora debemos mantenernos dentro de ese grupo. Siempre le pedimos más a los jugadores, por más difícil que sea por lo seguido de los partidos”, añadió el DT.



Sin embargo, Hugo Ernesto habló sobre el regreso de Miguel Russo, quien regresa a final de esta semana a unirse a los entrenamientos del equipo.



“Ahora con la llegada de Miguel es otro triunfo grande y que nos mejora el estado. Según hablé con él estará llegando entre jueves y viernes”, comentó.