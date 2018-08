Miguel Russo le responde a Almirón: 'Yo digo que está equivocado'

Antes de viajar para Argentina de cara al partido de Copa Libertadores, contra Atlético Tucumán, Jorge Almirón se quejó por la proximidad del partido contra Millonarios, que será el domingo, a las 7:30 p.m.

En diálogo con 'LosMillonarios.Net', Miguel Ángel Russo, técnico del 'embajador', dio su opinión sobre lo que dijo su similar de Nacional y explicó cómo ellos también han afrontado situaciones similares y no se han quejado.

"Yo digo que está equivocado. Nosotros cuando jugamos doble competencia nos fuimos a Argentina, a Copa Libertadores, en marzo contra independiente un jueves, vinimos, nos bajamos del avión y al otro día subimos a otro para ir a jugar a Barranquilla y no dijimos nada. Nosotros nunca decimos nada de fixtures, vinimos de Paraguay, con un viaje extenuado y todo, tuvimos que viajar al otro día y no dijimos nada para jugar en Tunja. Nunca nos quejamos de las decisiones de la Dimayor con fecha, horario ni nada por el estilo", dijo Russo.

Y es que, para él, tener doble competencia implica un esfuerzo mayor para poder rendir lo mejor posible en cada partido. Pensando en esas situaciones, el técnico le ha dado descanso a sus jugadores en algunos partidos.

"En esto cuando jugás doble competencia, sabés todas las consecuencias. Te cuesta acomodarte y para eso jugás doble competencia. Nosotros nos manejamos de otra manera, no decimos nunca nada, vamos nos subimos a un bus o tomamos el avión y vamos a jugar. Sabemos lo difícil que es la doble competencia, no nos ha tocado de local, siempre nos ha tocado viajar y no decimos nada tampoco”, comentó.