'El equipo sigue luchando y hay un montón de cosas por mejorar': Russo

Miguel Ángel Russo volvió a dirigir en la Liga, pero Millonarios se llevó una derrota en el estadio Manuel Murillo Toro, donde el azul perdió 1-0 con Tolima.



“Estoy contento con mi equipo, pero me duele la expulsión. El rival fue difícil y estos son buenos partidos. Nos faltó más juego con la pelota, pero en líneas generales los futbolistas hicieron un esfuerzo y eso es importante”, comentó el entrenador argentino.



Para él, la roja de Jair Palacios, a los 21 minutos, obligó a replantear el juego y así fue como el embajador no logró el anhelado empate que buscó en suelo tolimense.



“Yo creo que estábamos bien, de ida y vuelta. La expulsión nos obliga a modificar la forma de jugar. Lamento esa roja, pero este equipo sigue luchando. Hay un montón de cosas por mejorar”, añadió.



Y es que una vez más Millonarios cayó de visitante y no mantiene una regularidad en el torneo, situación que no le da las mejores opciones para clasificar a los cuartos de final de la Liga, aunque todavía tiene posibilidades con tres partidos por disputar.



“Nos ha costado de visitante, pero valoro el esfuerzo de los jugadores. La idea nuestra es encararlo todo de la mejor manera. Millonarios no tiene descanso, esto es sin quejarse; es comer, descansar, dormir y jugar", resaltó.



Ahora, el embajador deberá preparar el duelo de Copa Libertadores del próximo martes, cuando visite a Deportivo Lara, en suelo venezolano.