'Si se hace una lectura de 90 minutos, el rival fue superior': Russo

Millonarios jugó uno de sus peores partidos bajo la dirección de Miguel Ángel Russo y cayó por 0-1 contra Medellín, en la tercera fecha de la Liga II 2018. En rueda de prensa, el entrenador azul habló del encuentro y de su rival.

“El rival fue superior porque no costó quitar y cuando la recuperamos, la perdimos. Si se hace una lectura de 90 minutos, el rival fue superior, soy el primero en decirlo. Hay niveles bajos y tenemos que levantarlos”, dijo el técnico argentino.

También, Russo dio luces sobre las cosas que debe mejorar su equipo en esta semana de trabajo, pues su próximo duelo será contra Nacional, un duro rival.

“Cuando hay noches de no interpretar el juego nos cuesta. En el medio del campo no supimos hacerlo bien. Estará en nosotros seguir trabajando porque conforme no me voy y tenemos con qué mejorar. Si no tenemos transiciones rápidas nos va a costar. Nos pasaron cosas a las que este equipo no está acostumbrado”, comentó Russo.

Miguel Ángel dejó claro que este es un momento para empezar a replantear cosas en su equipo, pues las ventajas que dio en diferentes zonas del campo tuvieron como fruto la derrota y crasos errores.

“Quiero buscar el equilibrio porque hoy lo perdimos y el gol es una prueba de ello porque dejamos espacios. Me molestan las amarillas porque son muestra de un equipo descoordinado. Estos son llamados de atención en cuanto al nivel porque debe ser parejo, sino, no se puede”, expresó.

Finalmente, al ser cuestionado por la inclusión de un jugador como Marrugo, con la experiencia y la calidad que no mostró su equipo dijo que “Christian está y en cualquier momento va a jugar y se dieron las circunstancias así”.