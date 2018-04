Miguel Russo ya está en Bogotá para retomar el rumbo de Millonarios

Miguel Ángel Russo ya se encuentra en Bogotá para seguir dirigiendo a Millonarios, su equipo, que no va muy bien en la Liga I-2018 y tiene compromiso de Copa Libertadores este martes, recibe a Deportivo Lara.

"Estoy agradecido en todos los sentidos y de todas las formas, tuve mucho apoyo en mi país con la gente de Millonarios y estoy contento de estar en Bogotá", comentó el DT.



El entrenador argentino superó sus problemas de salud, que lo dejaron por fuera de las canchas durante varios partidos, y volvió a Colombia tras estar recuperándose en su país natal.



"Nunca pensé en renunciar porque siempre tuve el apoyo de los dirigentes, tanto de Camacho como de Serpa, me han hecho sentir muy bien porque no me desligaron y lo único que querían era que me recuperara, ni hablábamos de fútbol y eso para mí tiene un valor muy alto", afirmó en su llegada a Bogotá.



Por otro lado, Millonarios no viene bien en Liga, pues este sábado perdió contra Leones por 2-1 en Itagüí. El conjunto embajador tiene 20 unidades y se ubica décimo en la tabla, a falta de que se jueguen cuatro fechas.



"Quiero ver el grupo, quiero ver mi gente, nada se altera, todo sigue normal", finalizó el entrenador de Millonarios.