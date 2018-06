Más ambición: vital para que Medellín pueda darle vuelta a la 'semi'

La derrota por la mínima contra Deportes Tolima no debe ser un obstáculo grande para revertir la serie en Medellín. Sin embargo, el equipo del pueblo no lució su mejor cara en una serie que pintó desde un principio muy emotiva.

Con 10 partidos de preparación para este partido, Independiente Medellín quedó en deuda en su partido en Ibagué. Tras el gol recibido, retrasó líneas y prefirió aguantar el resultado en vez de salir a buscar la igualdad en la serie.



Germán Cano no tuvo ese acompañamiento de otras noches y terminó peleando contra la férrea defensa musical. En cuanto a la zaga y la recuperación, hubo falencias desde el juego en conjunto, pasando por las individualidades. El ‘cuadrado mágico’ estuvo cojo por la falta de Yairo Moreno y se notó en el partido.



En el arco, David González no pudo igualar la estupenda noche contra Junior y aunque salvó algunas jugadas claras del contrario, no pudo en el gol de Ángelo Rodríguez.



Tras el gol, Medellín debía ser más agresivo y someter a un Tolima que bajó el acelerador y se mostró cómodo pese al resultado mínimo. Ahora deberá hacerlo en su estadio para así lograr la clasificación a la final.