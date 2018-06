Tolima se resguardó y los penaltis le dan la clasificación a la final

Tolima no perdió la cabeza y, aunque en los 90 minutos cayó 1-0, en la definición desde los cobros de penalti logró la clasificación a la final ganando 5-4, contra Medellín, con un penal atajado por Álvaro Montero. El Atanasio Girardot no contó con la afición local esperada, pero su equipo fue el protagonista y el de las opciones de gol más claras.

Desde el inicio del encuentro, Medellín controló el esférico con comodidad; el cambio a tres volantes recuperadores en Tolima le dio la ventaja al conjunto poderoso, que tuvo el esférico en sus jugadores aunque sin mucha profundidad.



Con Andrés Ricaurte como la clave para iniciar las jugadas, el volante se conectaba con Daniel Cataño y Leonardo Castro, pero no les era fácil dársela con claridad a Germán Cano, que ‘peleaba’ con los centrales pijaos en el área.



La apuesta de Tolima pasó por tener a Ángelo Rodríguez en posición de ataque y dársela para que se la rebuscara. Fue así como tuvo una única opción, pero su remate salió por fuera de los tres palos.



Medellín siguió controlando el esférico, pero nunca encontró una opción clara de gol de cara al arco de Montero. Con un 0-0 se fueron al descanso.



Pero Ismael Rescalvo movió sus fichas y para el segundo tiempo envió al campo a Juan Fernando Caicedo. El delantero ingresó con mucho ímpetu al campo y en los primeros minutos tuvo un fuerte remate al arco, pero bien respondió Álvaro Montero.



Con Cano y Caicedo en el ataque llegó más profundidad en el poderoso, pero fue Leonardo Castro quien marcó el gol con un remate de derecha que al fin venció al portero pijao.



El tanto motivó a los locales, que siguieron buscando el pórtico rival y aunque llegaban con claridad hasta los predios defendidos por Montero, bien reaccionó el guardameta para no dejar caer su valla una vez más.



El constante ataque poderoso dejó espacios en defensa que buscó con velocidad Sebastián Villa, de poca aparición y Omar Albornoz, quien ingresó por el venezolano Yohandry Orozco.



Con los dos equipos buscando el gol que no los llevara al cobro de los penaltis acabó el encuentro, aunque ninguno pudo evitar que se llegara a esa instancia.



Así fueron los cobros desde el punto blanco:



Gol de Sebastián Villa para Tolima.



Gol de Andrés Ricaurte para Medellín.



Gol de Marco Pérez para Tolima.



Gol de Didier Moreno para Medellín.



Gol de Rafael Carrascal para Tolima.



Gol de Javier Calle para Medellín.



Gol de Danovis Banguero para Tolima.



Álvaro Montero se la atajó a Yulián Anchico, de Medellín.



Gol de Ángelo Rodríguez para Tolima.



Síntesis



Medellín 1-0 Tolima



Medellín: David González (7); Jesús Murillo (6), Hernán Pertuz (6), Jorge Segura (6), Elvis Mosquera (6); Didier Moreno (6), Andrés Ricaurte (7); Leonardo Castro (6), Daniel Cataño (6), Mauricio Gómez (5) y Germán Cano (6).

Cambios: Juan Fernando Caicedo (6) por Mauricio Gómez (1 ST), Javier Calle (5) por Daniel Cataño (29 ST), Yulián Anchico por Leonardo Castro (40 ST).

D.T.: Ismael Rescalvo.



Tolima: Álvaro Montero (8); Juan Arboleda (6), Luis Payares (6), Fáiner Torijano (6), Danovis Banguero (6); Carlos Rentería (6), Carlos Robles (6), Rafael Robayo (6); Sebastián Villa (6), Yohandry Orozco (5) y Ángelo Rodríguez (6).

Cambios: Omar Albornoz (5) por Yohandry Orozco (24 ST), Rafael Carrascal (5) por Carlos Rentería (29 ST), Marco Pérez por Rafael Robayo (38 ST).

D.T.: Alberto Gamero.



Goles: Leonardo Castro (14 ST).



Amonestados: Daniel Cataño (13 ST), Didier Moreno (44 ST), por Medellín. Luis Payares (6 PT), Fáiner Torijano (3 ST), Carlos Robles (7 ST), Álvaro Montero 20 ST), por Tolima.



Expulsados: no hubo



Figura: Álvaro Montero (8)



Estadio: Atanasio Giradot.



Asistencia: 18.398 espectadores.



Partido: bueno.



Árbitro: Nicolás Gallo (5).



Redacción Futbolred