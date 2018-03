Los goles no faltaron entre Medellín y Tolima, pero al final empataron 2-2

Deportivo Independiente Medellín venció 2-2 al Deportes Tolima por la décima fecha en la Liga I-2018. Tras una intermitente etapa inicial, el rojo antioqueño logró sumar su séptimo triunfo, fruto de una mejora en su esquema para el segundo tiempo.



El conjunto ‘pijao’ salió con más bríos sobre el terreno de juego, con toque de balón y remates que probaban los reflejos de David González. Mientras que el Medellín aguantaba el buen ritmo que marcaba el Tolima, empleaba a Yairo Moreno como una fórmula de escape para aprovechar los espacios que dejaban los dirigidos por Alberto Gamero.

Entre el minuto 10 al 19, el encuentro perdió dueño y la pierna fuerte con el juego cortado reinaba en el verde gramado del Atanasio Girardot. Medellín aprovechaba el desorden en la visita y tenía un par de remates de Germán Cano. La visita no se quedó quieta y por intermedio de Luis Payares, por centímetros tuvo la posibilidad de irse en ventaja.



Al minuto 21 y luego de una jugada personal desde la banda derecha, Yairo Moreno eludió a dos rivales en la cornisa y luego remató de pierna zurda ante la impotencia del arquero Álvaro Montero para abrir el marcador, mostrando el buen nivel que ha venido retomando el exEnvigado.



Tras el gol, el equipo musical intentaba construir llegadas ofensivas, explotaba los costados y buscaban a su goleador Ángelo Rodríguez. A veces del afán por empatar, salía muy atropellado y con falta. Los locales sufrían a pesar de estar con ventaja en el marcador. No tenía quien sacara al equipo con fluidez en el medio y terminaba chocando con el rival.



Al minuto 40 y luego de una jugada entre el venezolano Yohandry Orozco y Sebastián Villa, el antioqueño con cabeza fría logró definir con solvencia para igualar la contienda. Al final de la primera parte, Tolima remató mejor el partido contra un Medellín que no se encontraba cómodo con su juego.



En la etapa complementaria, los locales salieron con ímpetu en busca de lograr el triunfo. Por su parte, los tolimenses se replegaban y jugaban en contragolpe. Entre el minuto 5 y el 7, Yairo Moreno y Ángelo Rodríguez tuvieron dos jugadas claras para irse al frente del marcador. Moreno de cabeza para los rojos y Rodríguez en jugada para los ‘pijaos’, inquietaban las áreas.



Al minuto 7, y luego de una descolgada desde el sector izquierdo por intermedio de Mauricio Gómez llegó cerca al borde del área para centrar y ubicar a Germán Ezequiel Cano, quien asomó la cabeza para poner en ventaja al equipo del pueblo. El argentino quedó a 33 goles del récord máximo de José Vicente Grecco.



Tolima no renunciaba al ataque y seguía buscando la manera de igualar la contienda, siempre ubicando a Ángelo Rodríguez como su principal arma ofensiva. Mientras atacaba los de Ibagué, el local realizaba variantes para conservar el resultado.



Al final, la visita encontró el anhelado gol por el que tanto apostó Alberto Gamero. Rodríguez recibió de espaldas, se la cedió a Marco Pérez, quien ingresó en el segundo tiempo, y este mandó un centro rasero que pegó en las manos de David González, rebotó en el defensa Jesús David Murillo y el balón se coló lentamente hasta el fondo de la red.



El 2-2 fue un marcador justo para lo que hicieron los dos equipos en el terreno de juego, en el que constantemente buscaron el arco rival y le dieron un buen espectáculo a los 18.417 hinchas que fueron al estadio.





Síntesis



Independiente Medellín 2 / Deportes Tolima 2



Independiente Medellín: David González (6); Yulián Anchico (6), Jesús David Murillo (6), Hernán Pertuz (6), Elvis Mosquera (6); Didier Moreno (6), Andrés Ricaurte (6), Yairo Moreno (7), Ever Valencia (6); Juan Fernando Caicedo (6), Germán Ezequiel Cano (7).

Cambios: Mauricio Gómez (6) por Ever Valencia (1 ST), Sebastián Macías (6) por Elvis Mosquera (19 ST), Jhon Hernández (SC) por Juan Fernando Caicedo (33 ST).

D.T.: Ismael Rescalvo.



Deportes Tolima: Álvaro Montero (5); Fainer Torijano (6), Nilson Castrillón (6), Julián Quiñones (6), Luis Payares (6); Rafael Carrascal (6), Luis Paz (6), Omar Albornoz (6); Sebastián Villa (7), Yohandry Orozco (7), Angelo Rodríguez (6).

Cambios: Marco Pérez (6) por Julián Quiñones (19 ST), Yohandry Orozco (SC) por Cléider Alzate (31 ST), José Eric Correa (SC) por Rafael Carrascal (36 ST).

D.T.: Alberto Gamero



Goles: Yairo Moreno (21 PT), Germán Ezequiel Cano (7 ST) para Independiente Medellín. Sebastián Villa (40 PT), Jesús Murillo (Autogol 43 ST) para Deportes Tolima.



Amonestados: Didier Moreno (15 ST), Sebastián Macías (20 ST) y Yairo Moreno (45+1 ST) en Independiente Medellín. Luis Paz (38 PT), Julián Quiñones (4 ST) en Deportes Tolima.



Expulsados: no hubo.



Figura: Yairo Moreno (7).



Estadio: Atanasio Girardot.



Asistencia: 18.417 espectadores aproximadamente.



Partido: bueno.



Árbitro: Andrés Rojas (6).



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín