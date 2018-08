Independiente Medellín le quitó el invicto a Rionegro, 1-0 por Liga

Independiente Medellín le ganó por la mínima a Rionegro Águilas por la quinta fecha de la Liga II-2018. El autor del único gol fue Germán Cano desde el punto penal.

Medellín no arrancó con la intensidad que lo ha caracterizado en lo que va del proceso de Octavio Zambrano. Tuvo el balón, pero eran muy lentos en las transiciones. En el minuto 14, Elvis Mosquera mandó un centro desde la banda izquierda y Jhonny Vásquez saltó a cabecear, pero le dio en la mano.



El juez Alexander Ospina no dudó y pitó el penal. Cano cobró fuerte, abajo y cruzado al palo de la mano derecha de Lucero Álvarez, que adivinó la intención, pero no pudo sacarla. De esta manera, Medellín abrió el marcador.



La anotación relajó a los locales que se tomaron un respiro y tuvieron más el balón. A los 24, Andrés Ricaurte disparó de media distancia, pero fue muy al medio y controló Lucero. Cuatro minutos más tarde y por la misma vía, Freddy Hinestroza tuvo la primera ocasión para Rionegro, pero controló David González.



La última chance del primer tiempo fue para los poderosos. Ricaurte mandó un centro al área y Juan Fernando Caicedo ganó entre los defensores, pero su cabezazo se fue desviado del arco.



Rionegro tuvo otra chance en el minuto 52 con Hinestroza. Tras un pelotazo largo, superó a Jesús Murillo y David González salió a cortar, lo hizo, le quedó cortó, pero el rebote le quedó a Hinestroza que la intentó picar, pero González logró controlar. Leandro Velázquez intentó de media distancia en el minuto 71, pero González contuvo el disparo.



En el minuto 77, el juez Ospina le anuló un gol a Roque Caballero, delantero Rionegro por una posición adelantada. En el 81, Velázquez cabeceó desviado tras un centro de Mauricio Gómez.



Con la victoria, Medellín llegó a la cuarta posición y Rionegro cayó a la novena. En la próxima fecha, Medellín visitará al Junior y Rionegro recibirá al Deportivo Cali.



Síntesis



Independiente Medellín 1–0 Rionegro Águilas



Independiente Medellín: David González (6); Elvis Perlaza (5), Jorge Segura (6), Jesús Murillo (6), Elvis Mosquera (5); Luis Luna (6), Yulián Anchico (5), Jonathan Barboza (6), Andrés Ricaurte (6), Juan Fernando Caicedo (6) y Germán Cano (7).

Cambios: Leonardo Castro por Jonathan Barboza (31 ST), William Parra por Juan Fernando Caicedo (39 ST).

D.T.: Octavio Zambrano.



Rionegro Águilas: Lucero Álvarez (6); Daniel Muñoz (5), Hanyer Mosquera (6), Álvaro Angulo (5), Carlos Ramírez (5); Jhonny Vásquez (5), Camilo Ayala (6), Francisco Rodríguez (5); Leandro Velázquez (5), Freddy Hinestroza (5) y Édinson Toloza (5).

Cambios: Mauricio Gómez (5) por Jhonny Vásquez (1 ST), Roque Caballero por Édinson Toloza (29 ST) y Ómar Vásquez por Camilo Ayala (35 ST).

D.T.: Jorge Luis Bernal.



Goles: Germán Cano (16 PT).



Amonestados: Jonathan Barboza (39 PT), Yulián Anchico (42 PT), Jesús Murillo (48 ST), Elvis Mosquera (86 ST) y Leonardo Castro (92 ST) para Medellín y Freddy Hinestroza (9 PT), Camilo Ayala (60 ST), Mauricio Gómez (68 ST) y Francisco Rodríguez (91 ST) para Rionegro.



Estadio: Atanasio Girardot.



Partido: Regular.



Figura: Germán Cano (7).



Asistencia: 13.042 personas.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Alexander Ospina (5).





