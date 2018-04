‘Es importante seguir confiando en nuestro potencial’: Juan F. Caicedo

La buena victoria frente a Bucaramanga le permitió al Deportivo Independiente Medellín quedar clasificado a los cuartos de final en la Liga I-2018. Pensando en rematar con buenos resultados en las tres fechas que le restan en la fase de todos contra todos, el delantero Juan Fernando Caicedo confía en que el equipo va a seguir andando por la senda del triunfo.

“Hemos tenido una buena semana para trabajar, ganamos en Bucaramanga, venimos haciendo las cosas bien y queremos rematar muy bien este semestre”, precisó.



Sobre el Deportivo Pasto, un rival que cuenta con cinco ex poderosos, Caicedo destacó que “es un partido muy difícil, ellos cuentan con jugadores de recorrido. A pesar que no han tenido un buen semestre, van a querer sumar el promedio del descenso y no nos podemos confiar”.



En cuanto a su buen presente, el delantero declaró que “todo se debe al trabajo, el pelear por un lugar con grandes compañeros. Con ese buen trabajo, los frutos van a llegar”.



Además, “estamos viviendo un gran momento, se facilita jugar al lado de (Germán) Cano, de Yairo (Moreno), de Didier (Moreno), de todos los compañeros se hace más fácil. En la parte de adelante siempre hay espacios y lo importante es seguir confiando en nuestro potencial”, sustentó.



Sobre si le gusta más marcar que asistir, el ariete afirmó que “a todos nos gusta marcar, hacer goles. Pero si se puede dar un pase para un gol del Medellín, todos ganamos. Un gol cuando se anota no es virtud de uno solo sino teniendo en cuenta desde donde parte la jugada”.



Finalmente, ponderó la marca a la que llegará el arquero David González si tiene la oportunidad de defender el arco rojo. Serán 300 partidos los que el golero lleva con la camiseta del rojo antioqueño. “Es una leyenda en el Medellín, es un placer trabajar con él. Es un gran arquero y como persona es mejor”.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín