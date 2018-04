‘Había que tener paciencia para encontrar el triunfo’: Rescalvo

La victoria de Independiente Medellín, 1-0 sobre Pasto, le permitió certificar su clasificación a los cuartos de final en la Liga I-2018. Para el técnico Ismael Rescalvo la clave para resolver este partido fue la paciencia y la determinación que tuvieron en conjunto para imponerse.



“El partido ha estado dentro de los planes que nosotros esperábamos, contra un equipo muy sólido, muy compacto, en el que nos permitía aprovechar espacios y ser sólidos en defensa. Había que tener paciencia para encontrar la solución, quizás en el primer tiempo no encontramos esas líneas de pase que queríamos. En la etapa complementaria pudimos crear más situaciones de gol y poder resolver este partido”, remarcó el DT.



Sobre el buen nivel de Daniel Cataño, el ibérico destacó que “nos sirvió su entrada en el segundo tiempo para encontrar más ritmo de juego, poder tocar y tener movilidad en el partido. Él fue determinante a la hora de generar más volumen de ataque”.



En cuanto al juego, Rescalvo comentó que “queríamos replegarnos bien, juntar líneas e interpretar bien el partido en materia defensiva. En el segundo tiempo estuvimos más equilibrados. La victoria es importante para nosotros, nos fortalece en el colectivo pensando en lo que viene”.



Hablando de Yairo Moreno, el autor del gol poderoso fue determinante no solo marcando sino aportando en funciones específicas. Según Rescalvo “Yairo (Moreno) es un jugador muy determinante para encontrar jugadores que tengan esa misma sintonía para ser determinantes. Es importante que pueda ayudar no solo con goles sino con buen juego”.



Finalmente, el estratega se refirió a lo que se viene en la parte final del semestre “estos partidos nos ayudan para lo importante. El grupo está muy fortalecido por las tres victorias consecutivas. Siempre hay algo por mejorar, tenemos varios días por delante para terminar esta fase y poder darle descanso a los jugadores que tuvieron más acción y poder llegar con fuerza a la siguiente fase”.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín