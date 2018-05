Medellín, a mantener la ventaja en cuartos de Liga: recibe a Junior

Deportivo Independiente Medellín recibe este domingo, desde las 7:30 p.m. al Junior de Barranquilla en el estadio Atanasio Girardot. Encuentro de vuelta por los cuartos de final en la Liga I-2018. La victoria en ‘la arenosa’, pone una responsabilidad mayor a los dirigidos por Ismael Rescalvo que quiere seguir cultivando la ilusión de un nuevo campeonato. Al frente está el onceno tiburón que quiere dar la sorpresa.

En cuanto las novedades, Jesús David Murillo recibió la quinta tarjeta amarilla en el partido de ida y no estará para este partido, en su lugar estará Yulián Anchico. Yairo Moreno no logró recuperarse de sus isquiotibiales y tampoco fue convocado por el técnico Ismael Rescalvo.



Javier Calle podría integrar la línea de volantes con Didier Moreno, el antioqueño destacó que “es un rival que no podemos darles espacios, todavía quedan 90 minutos y tenemos que ser inteligentes para liquidar la serie. Las finales hay que correrlas y ganarlas, no nos podemos confiar. Somos locales y tenemos que proponer, como equipo tenemos que trabajar bien y conseguir un buen resultado”.



En cuanto a este partido, Calle sustentó que “como locales hay que apretar más arriba, aprovechar las opciones de gol. Junior es el que tiene la necesidad, hay que adueñarnos de la pelota y ocupar los espacios que nos puedan dejar cuando se vengan al ataque”.



Por su parte, el técnico Ismael Rescalvo comentó que “hemos dado un paso importante, pero nos falta definirlo en nuestro estadio. Debemos trabajarlo con humildad para confirmar nuestra clasificación. Siempre salimos con actitud, por encima del partido, debemos defendernos bien, en la medida que podamos controlar a los rivales”.



Además, “no nos planteamos este partido pensando en lo que conseguimos en Barranquilla. Somos fuertes como locales, vamos a jugar un partido diferente, pensando en ganarlo. No nos debemos confiar. En mi mente siempre está realizar un buen planteamiento, llevamos una buena regularidad en el torneo que nos permita intentar ser campeones”, remarcó.



Alineación probable



Independiente Medellín: David González; Yulián Anchico, Jorge Segura, Hernán Pertuz, Elvis Mosquera; Didier Moreno, William Parra (Javier Calle), Andrés Ricaurte, Daniel Cataño; Leonardo Castro, Germán Cano.

D.T.: Ismael Rescalvo.



Árbitro: Luis Sánchez (Valle).



Estadio: Atanasio Girardot.



Hora: 7:30 p.m.



TV: Win Sports.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín