Medellín y su motivación en la visita a Santa Fe: quiere ser líder

Deportivo Independiente Medellín visita este martes a Independiente Santa Fe desde las 8:00 p.m., en el estadio El Campín de Bogotá. Partido válido por la fecha 11 de la Liga I-2018.



Aquel empate con sabor a derrota frente al Deportes Tolima es cosa del pasado para el poderoso, quien va a la capital de la república con ilusiones renovadas y la posibilidad de poder comandar el campeonato si logra la victoria como visitante. Al frente tendrá al inestable equipo albirrojo, que viene de caer por goleada 3-1 contra Boyacá Chicó y están con ‘la sangre en el ojo’ para ganar ante su gente.

Dos variantes presentará Medellín para su duelo frente a los cardenales; Elvis Mosquera presenta una sobrecarga en su pierna izquierda y fue descartado, en su lugar estará Elacio Córdoba, quien regresa a la convocatoria luego de varias fechas. Por su parte, el zaguero Jorge Segura pagó su fecha de sanción y volvió a ser convocado por el técnico Ismael Rescalvo. Además, Ever Valencia no viajará a Bogotá por decisión técnica.



Uno de los hombres que llegó para adueñarse de la titular es Yulián Anchico, el lateral que también puede jugar como volante fue ícono en Independiente Santa Fe, un partido que será más que especial para el cucuteño.



“Será un gran partido, independientemente de mi pasado en Santa Fe, hoy me debo al Medellín, vamos a ir a buscar los tres puntos. Queremos hacer bien nuestro trabajo. Nosotros en todas las plazas queremos salir a ganar”, remarcó.



Por su parte, Sebastián Macías pica en punta para ser el lateral titular, sobre el rival apuntó que “sabemos de lo que es Santa Fe, es un equipo que ataca muy bien las bandas, nosotros debemos tener cuidado, saber regular y manejar la línea defensiva, en el momento que nos den espacios, poder atacarlos”.



Finalmente, el técnico Ismael Rescalvo se refirió de este compromiso como motivante para las aspiraciones en el rojo de la montaña, asaltar la punta y encaminar su clasificación. “Es un partido muy importante, comenzamos la segunda parte del semestre, queremos ganar tres puntos más. Santa Fe ha sido irregular, pero no le quita su peligrosidad, tendremos que ser cautelosos”, acotó.



Alineación probable: David González; Yulián Anchico, Jorge Segura, Hernán Pertuz, Sebastián Macías; Didier Moreno, Andrés Ricaurte, Yairo Moreno, Mauricio Gómez; Juan Fernando Caicedo, Germán Ezequiel Cano.

D.T.: Ismael Rescalvo.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín