Medellín cortó su racha negativa: venció 1-0 a Equidad

En un partido intenso y con juego fuerte, Independiente Medellín venció 1-0 a Equidad en juego correspondiente a la fecha 8 de la Liga I-2018. Los locales mostraron poderío y les bastó una jugada colectiva para llevarse la quinta victoria en el campeonato.

En los primeros minutos del partido, los aseguradores adelantaban líneas y querían abrir el marcador rápidamente con balones en profundidad y movilidad por los costados. Por su parte, Medellín estaba replegado e intentaba buscar espacios para llegar al arco de Esteban Ruiz.



Equidad era el dueño de las acciones, hasta que fue hasta el minuto 10, cuando Yairo Moreno ejecuta un saque de banda a Didier Moreno, el volante le devolvió la pelota al exEnvigado quien realizó varios regates hasta que le da un pase a Juan Fernando Caicedo y el delantero dentro del área se la pasó a Germán Cano quien definió con sutileza a la salida del golero Ruiz. En la primera llegada para el local, tocó la red para la alegría de la hinchada roja.



Tras el gol, el juego no fue igual para los aseguradores quienes habían tenido grandes intenciones de llevarse el partido. Por su parte, los locales ensancharon sus líneas y buscaba ampliar el marcador con un aplicado Yulián Anchico por el sector derecho.



Los últimos minutos de la primera etapa fueron intensos y con llegadas en ambas áreas, la puntería tanto en Equidad como en Medellín no fue la mejor y pese a llegar a los últimos cuartos de cancha, los arqueros eran unos espectadores.



En la etapa complementaria, continuó la intensidad en el centro del campo. Las sucesivas faltas en ambos equipos hacían que el juego se tornara más lento. Las bandas que eran las respuestas en el primer tiempo, para el segundo era un mar de dudas en el local.



Equidad seguía insistiendo en el arco de David González, con remates de fuera del área y centros por los costados. Las ganas se apoderaban de la precisión, salvando en más de una ocasión a la escuadra poderosa.



Yulián Anchico tuvo un gran debut, disputó gran parte del partido, le brindó salida por el sector derecho y fue solidario en la marca. Al final tuvo que salir acalambrado, producto de la inactividad.



Al final, los antioqueños lograron dejar atrás esa racha de tres derrotas consecutivas, contra un difícil rival y sin jugar su mejor partido volvieron a meterse en carrera por el liderato del campeonato.



En la novena fecha, Independiente Medellín visita en Itagüí a Leones Fútbol Club, mientras que Equidad recibe en Bogotá al Deportivo Cali.



Síntesis



Independiente Medellín 1-0 Equidad



Independiente Medellín: David González (6); Yulián Anchico (6), Jesús David Murillo (6), Hernán Pertuz (6), Elvis Mosquera (6); Didier Moreno (6), Andrés Ricaurte (6), Yairo Moreno (6), Rodin Quiñones (6); Juan Fernando Caicedo (6), Germán Ezequiel Cano (7).

Cambios: Mauricio Gómez (6) por Rodin Quiñones (10 ST), Leonardo Castro (6) por Juan Fernando Caicedo (15 ST), Jorge Segura (SC) por Yulián Anchico (38 ST).

D.T.: Ismael Rescalvo.



Equidad: Esteban Ruiz (5); Walmer Pacheco (6), Francisco Nájera (6), Jeider Riquett (6), Andrés Correa (6); Stalin Motta (6), Fabián Vargas (6), Juan Mahecha (6); Carlos Peralta (6), Brayner De Alba (6), Luis Cabezas (6).

Cambios: Diego Valoyes (6) por Fabián Vargas (40 PT), Arbey Mosquera (6) por Luis Cabezas (10 ST), Hansel Zapata (6) por Carlos Peralta (21 ST).

D.T.: Luis Fernando Suárez.



Goles: Germán Cano (10 PT), para Independiente Medellín.



Amonestados: Didier Moreno (36 PT), Leonardo Castro (26 ST) en Independiente Medellín. Juan Mahecha (41 PT), Andrés Correa (34 ST) en Equidad.



Expulsados: no hubo.



Figura: Germán Cano (7).



Estadio: Atanasio Girardot.



Asistencia: 16.300 espectadores.



Partido: bueno.



Árbitro: Éder Vergara (6).



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín