‘Cuando se le abre el arco a Ayron nadie lo para’: Matías de los Santos

Millonarios tuvo su último entrenamiento en Bogotá antes de enfrentar a Rionegro Águilas por la séptima fecha de la Liga I-2018. Matías de los Santos realizó trabajo de recuperación, por lo que no es seguro que esté entre los titulares para el partido.

Al uruguayo se le ha utilizado de volante de contención, aunque su posición natural es de defensa central, pues el charrúa ha rendido en la mitad del campo y ha sido una alternativa tras lesiones y suspensiones de los jugadores habituales por tarjetas.



“Yo soy central, y pues como ‘Guille’ (Juan Guillermo Domínguez) no ha estado por tarjetas o demás temas, me he adaptado a su posición y hacer lo que el DT me dice. La idea es esa, mejorar, el otro día jugué de cinco y me sentí bien, pero mi posición es de central”, comentó De los Santos.



El zaguero también habló de la mejoría que tuvo Millonarios en cuestión de ataque, pues logró anotar tres goles en su último partido. Además, elogió a Ayron del Valle, quien volvió al gol.



“Mejoramos mucho en la parte defensiva, achicamos al margen de error. En el medio somos sólidos y gracias a Dios llegó el gol. Contra Corinthians las opciones estuvieron y no se concretó, pero lo importante es que Ayron (Del Valle) ya hizo gol y cuando él anota se encamina. Sabemos cómo es, cuando se le abre el arco a Ayron nadie lo para”, comentó el uruguayo.



Finalmente, De los Santos habló del partido que afrontará Millonarios en la séptima fecha de Liga I-2018 contra Rionegro Águilas.



“Todos los equipos son más fuertes, hoy en día somos el equipo campeón y todos le quieren ganar. Nosotros tenemos que sumar de visitante y de local, será un partido difícil y ya estamos trabajando para enfrentar a Rionegro”, finalizó el zaguero.