‘Es una fase definitiva, no podemos dar ventajas‘: Macnelly Torres

Semana nueva con retos renovados para Atlético Nacional, los 41 puntos quedaron atrás y los cuartos de final serán la meta para los dirigidos por Jorge Almirón. En el horizonte un rival conocido, Deportivo Cali.

Previo al duelo contra los azucareros, el ‘10’ verdolaga Macnelly Torres confía en que el equipo haga un gran trabajo y pueda lograr la semifinal.



“Sabemos que será una fase muy difícil, estamos preparados para jugarla, vamos a intentar pasarla con nuestro fútbol y con todos los argumentos que tenemos”, resaltó el barranquillero que acumula cuatro títulos de Liga con Nacional.



Para ‘Mac’, el hecho que sea el Cali no lo trasnocha, “son series aparte, independiente el equipo que nos tocara nuestra mentalidad es la misma en pasar los cuartos de final de la Liga colombiana. No hay una rivalidad directa, debemos asumirlo con todo y dejar al Cali en el camino”, comentó.



En cuanto a la reprogramación de las fechas para ayudar a los equipos que juegan Copa Libertadores y Copa Sudamericana, Macnelly opinó que “realmente el torneo debe estar diseñado las fechas de los torneos internacionales, para nosotros no es sorpresa que modifiquen fechas. La idea es competir al máximo. Esperamos pasar esta fase”.



Sobre su nivel, destacó que “para eso estamos en el equipo, aportar al igual que mis compañeros. Esta es una fase definitiva, no podemos dar ventajas y esperemos estar así como ahora”.



Finalmente, ponderó a su rival y espera que sean dos grandes partidos. “Cali desde hace varios torneos clasifica a esta fase, es un equipo con experiencia. Será un partido entre equipos grandes y el que haga mejor las cosas, pasará”.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín