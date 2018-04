'Trato de encajar en las ideas de los entrenadores': Macnelly Torres

Macnelly Torres suele tener un rol de generar juego y poner mano a mano a los delanteros, ser un socio. Sin embargo, el barranquillero a veces se disfraza de ‘9’ y logra sorprender a propios y extraños, salvar una noche y brindar la satisfacción de una nueva clasificación, tal como sucedió anoche frente a Rionegro Águilas Doradas.

Sobre su gol, de cabeza, como un centro delantero de antaño, el ‘10’ explicó que “no es habitual, pero se da la oportunidad de aportarle al equipo, independiente que sea de cabeza o con el pie, es importante por la victoria y porque sumamos tres puntos más en el campeonato, seguimos de líderes y con la seguridad de estar clasificados”.



Y es que ‘Mac’ ha venido siendo influyente en el esquema de Jorge Almirón, su inminente salida era un error que a tiempo pudo corregirse y ahora los verdolagas disfrutan de su juego, adaptado al estilo que está buscando el argentino en Nacional.



“Yo trato de encajar en todas las ideas que tienen los entrenadores, a veces se puede, otras veces no, pero lo importante es tener la actitud siempre de dar el cien por ciento, de competir y después que el equipo gane”, comentó Torres.



En cuanto a las labores que se le ha visto en fase de recuperación, Macnelly lo describió como “el sacrificio en Nacional independientemente del estilo de juego siempre ha sido algo mínimo como es el juego como tal. Nosotros somos un equipo que no jugamos a defendernos, tratamos de tener la posesión del balón, pocas veces no lo tenemos y debemos tener ese sacrificio como tal, lo importante es no perder la esencia como jugador y aportar para victorias importantes”.



Además, algunos equipos los obligan a que su ataque sea acompañado por la paciencia a la hora de abrir esas defensas abroqueladas. “La constante acá en Medellín que los equipos nos vengan a esperar, intenten meterse atrás y salir de contra, debemos aprender a jugar contra esos equipos, no es el primer torneo ni el primer equipo que viene a hacer ese trabajo acá en el Atanasio y ya se vuelve costumbre. Lo más importante es saber manejar los partidos y marcar diferencia así sea de 1-0”, remarcó.



Proyectando lo que se viene, clasificados en Liga y con el horizonte en rematar de buena manera el campeonato y buscar la clasificación a octavos de final en la Copa Libertadores, asignaturas más que importantes para ‘Mac’. “Acá no hay espacio para la conformidad, el hincha, los jugadores, todo lo que rodea Nacional siempre quiere ganar y es lo que intentamos hacer partido tras partido”, sustentó.



Finalmente, fue autocrítico sobre el desempeño en algunos pasajes de los partidos, pensando en el futuro. “No es que sea más protagonistas, a veces se toman malas decisiones, pero son segundos en los que cada jugador debe tomar, a veces salen bien, a veces mal. En particular sobre este partido creo que si faltó, cuando la pelota llegaba a la banda podíamos ejercer un mayor peligro sobre ellos. Quedará pendiente, lo iremos trabajando, hay cosas que debemos mejorar en todos los aspectos”, concluyó.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín