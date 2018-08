‘El torneo es antitécnico, no debe haber dos campeones al año’: Suárez

La Equidad hace una campaña en la Liga II frente a la cual faltan elogios: 15 puntos de 15 en juego, 8 goles favor y cero en contra. Con justicia es el líder del torneo.

Pero detrás hay un secreto: “Lo primero es el trabajo, que ya tiene 14 meses. Pero lo más importante es el grupo. Hoy se hablará mucho del trabajo del entrenador pero hay que anteponer la calidad de los jugadores, el profesionalismo, la disposición anímica de ellos. La idea era convencer a los jugadores de que las cosas podían cambiar y el grupo ha querido crecer, sacar esto adelante. Vamos bien”, explicó su entrenador, Luis Fernando Suárez.



El grupo, para fortuna del DT, ofrece ahora muchas alternativas y eso se puede ver en cada posición, empezando por el portero Novoa, quien es un jugador más de campo en La Equidad.



“Hay una competencia muy sana porque cuando tuvimos la lesión de Correa y Walmer Pacheco, suspendido desde el torneo pasado, tuvimos a Torralbo y Bernal, uno ve que ya no tiene uno en cada puesto sino dos completos. Es lo mismo con Mahecha y Pablo Lima, García y Riquett que pelean puesto con Nájera, o incluso Carlos Peralta, que es el goleador, tiene que pelear el puesto con dos o tres delanteros más. Matías Mier ha respondido bien pero está creciendo Néider Barona, que es selección sub 21 y ya marcó, y así va constante el trabajo”.







Con todo, la carga de trabajo no es sencilla: “El torneo es complicado para todos. Hacíamos cuentas y e los próximos 20 días vamos a tener 7 partidos y dificilísimos. Pensando en pasar a la siguiente ronda en Copa, con viajes y todo, el desgaste grande”, comentó Suárez.



Precisamente esa congestión de partidos le hizo valorar el sistema del torneo y su complejidad: “El torneo está mal elaborado A futuro el fútbol colombiano debería pensar en un torneo diferente, no debería haber dos campeones al año, mejor uno solo. La muestra de la buena condición futbolística de Europa es que hacen lo sencillo, un torneo largo de 38 fechas y el campeón es el que suma más puntos. Tienen copas y torneos internacionales, son muchos partidos pero de mejor nivel”.



No hay motivación, en su opinión, para clubes ni hinchas: “El torneo es antitécnico, se decía que las liguillas darían dinero a los clubes dos veces al año y eso en la práctica no se da, en las finales se llena en el último partido y eso”.



Esa claridad, que funciona para analizar a La Equidad y al torneo mismo, convierte a Suárez en un candidato para clubes de renombre en el país, un tema que él prefiere ignorar: “A mí no me preocupa lo que vaya a pasar conmigo mañana, ni en diez días. Tengo 58 años, 30 metido en la dirección técnica, perdí más de lo que gané y he aprendido mucho y por eso hoy sólo pienso en Equidad, siempre. Lo que venga se valorará cuando llegue, no hablamos de supuestos”.



El DT lamentó que no haya claridad aún sobre el futuro de la Selección Colombia y deseó que se anuncie pronto el nombre del seleccionador, teniendo en cuenta que su voto es por mantener el proceso de José Pékerman.