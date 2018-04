Russo llega con su mano firme: los aspectos a mejorar en Millonarios

Miguel Ángel Russo llegó a Bogotá y de inmediato se puso al frente del equipo para demostrar que está mejor que nunca y con las ganas de siempre. Su regreso a Millonarios ha sido esperado por jugadores, hinchas y por el mismo Hugo Gottardi, su gran amigo y escudero, quien tomó su lugar por los cuatro meses que van del 2018.



Pero la llegada de Russo no solo pesa en lo anímico, también en lo futbolístico. Actualmente, y con muchos altibajos, Millonarios está noveno en la tabla de posiciones, mantiene vivas sus posibilidades de clasificar a los cuartos de final y tiene un partido clave el próximo martes en Copa Libertadores, frente a Deportivo Lara.



A favor del entrenador argentino está su pleno conocimiento del actual plantel, que no dista mucho de aquel con el que salió campeón hace cinco meses. Este factor es clave para empezar a remarcar los urgentes cambios que necesita Millonarios de cara a esta recta final que se avecina en las dos competencias.



Russo y una tranquilidad en defensa…



Millonarios mantuvo la base del 2017 y cuenta con sus cuatro defensas claves. El único cambio fue el arquero. Sin embargo, el comportamiento de esta sí tuvo grandes transformaciones. A esta altura en el semestre pasado, el azul solo había recibido 11 goles en 15 partidos jugados, mientras que actualmente le han hecho 16 anotaciones.



Pero no es solo la cantidad. La falta de tranquilidad para afrontar los partidos los ha hecho perder puntos clave en los minutos finales, tal como sucedió en el último partido, contra Leones. Esto le ha pesado al azul y necesita mejorar para lo que falta.



A recomponer el mediocampo…



Las lesiones no le han permitido tener un buen medio campo a Millonarios y eso no es culpa de Gottardi. Sin embargo, al entrenador le costó mucho encontrar un tridente para la zona central que fuera confiable.



Russo tendrá que recomponer con ‘Carachito’, quien ya se recuperó de la lesión, Duque y Silva, los jugadores de su confianza y en quienes pone su fe para retomar el camino. Sin embargo, Carrillo despuntó en los partidos que jugó, pero se recupera de una molestia muscular.



Una fórmula de ataque…



Ayron del Valle es el hombre referente de ataque para el azul. Como él no hay otro. Roberto Ovelar no ha tenido la cifra goleadora esperada y se ha perdido los últimos partidos por lesión. Cristián Huérfano y Elíser Quiñones han mostrado un irregular rendimiento. Todo esto sumado hace que Millonarios tenga 17 goles en Liga, pero solo cinco de Ayron.



Russo, con poco material, tendrá que probar alternativas de ataque para que su equipo tenga mejor definición y logró concretar las acciones que genera en los partidos. Entre los jugadores que buscan más minutos son Carlos López y los juveniles Orles Aragón y Juan Camilo Salazar.